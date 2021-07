Alfa: A főnök már aláírt, a pilóták még nem

//formula.hu/f1/2021/07/15/alfa-a-fonok-mar-alairt-a-pilotak-meg-nem

2021-07-15 13:36:00

2021-07-15 13:36:00

A mai sajtótájékoztatón derült ki, hogy Fred Vasseur már aláírta több évre szóló szerződését - a pilótákról viszont még nem beszéltek, az még csak most következik.

A Brit Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatója az Alfa Romeóval kezdődött, ahol Fred Vasseur csapatvezetőt arról kérdezte a média, hogy vajon ő maradni fog-e az istállónál, megtartja-e a pozícióját. Az eseményen a Formula.hu is részt vett és portálunk információi szerint Vasseur szerződése már a tavalyi év végén lejárt, azóta pedig havonta megújuló kontraktussal dolgozott - meglehetősen furcsa koncepció, de talán jól leírja, hogy az Alfa-Sauber házasság némileg váratlan meghosszabbítása előtt mekkora volt a bizonytalanság a csapatnál.

Vasseur egy nagy nevetéssel reagált arra, hogy vajon maradni fog-e, majd a másodszor, végül harmadszor is megismételt kérdésre tömören annyit válaszolt, hogy igen, marad és igen, már alá is írta az új szerződését a csapattal, méghozzá több évre, így hosszabb távon is ő fogja irányítani az istállót.

A következő kérdést a pilótafelállásra irányult, hiszen az elmúlt időszakban egyre erősebben pletykáltak Kimi Raikkönen visszavonulásáról és arról, hogy a Ferrari esetleg egy újabb fiatalnak szeretne helyet biztosítani az Alfánál, de Vasseur ezt a kérdést lerázta magáról: mint mondta, még nagyon korán van ehhez, még csak most dőlt el, hogy marad az Alfa Romeo, át kell gondolniuk a döntést, időt kell rá szánniuk és egyáltalán nem fogják elsietni.