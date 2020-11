Halasztást kért, de nem kapott a Haas

//formula.hu/f1/2020/11/03/halasztast-kert-de-nem-kapott-a-haas

2020-11-03 14:13:00

2020-11-03 14:13:00

Az amerikaiak vezére azt szerette volna, ha az Alfa Romeo addig nem fedi fel a jövő évi pilótapárosát, amíg a Haas erről nem döntött. Vajon Schumacher miatt kérték ezt?

A Formula-2-es bajnokság éllovasaként és a Ferrari junior versenyzőjeként Mick Schumacher jó eséllyel jövőre a Formula-1-be igazol. Eddig az volt a nagy kérdés, hogy az olaszok az Alfa Romeóhoz vagy a Haashoz ültetik-e be, de mivel előbbiek múltkor bejelentették Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi szerződéshosszabbítását, így egyetlen istálló maradt a feltörekvő német pilóta számára, ahová a Ferrari be tudja őt juttatni. Mivel a Haas leghamarabb bő egy hónap múlva tervezi a saját bejelentését, a csapatvezetőjük arra kérte az Alfa vezérét, még várjanak a lapjaik felfedésével. Ez nem ért célt, így most a közvélemény arról beszél, Schumacher helye gyakorlatilag garantált a Haasnál. Günther Steiner valószínűleg ezt szerette volna elkerülni.

„Megkértem Fredet [Vasseur], hogy várjon a bejelentéssel, de ez nyilvánvalóan nem ért célt. Mick a Ferrari pilótája. Sok minden történik, de ő nem az én versenyzőm, hanem az övék” – idézte a PlanetF1 Steiner szavait, aki elárulta, mi az elképzelése a téma kapcsán. „A tervem továbbra is az, hogy a szezon végéig nem jelentjük be a pilótáinkat, és ez a belső köreinkre is igaz. Persze a rajongók tudni akarják. A versenyzők a csapat legfontosabb személyei. A jó légkör érdekében minél hamarabb el kell mondanunk az embereknek, mi történik.”

Sokak szerint Schumacher mellé jövőre mindenképpen egy másik újonc érkezik. A Haas várhatóan Nyikita Mazepin vagy Callum Ilott közül választ.