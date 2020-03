Williams: Anyagilag így baj lehet

//formula.hu/f1/2020/03/13/anyagilag-kerulhet-bajba-a-williams-a-futamtorlesek-miatt

2020-03-13 08:45:00

2020-03-13 08:45:00

Claire Williams nagyon reméli, hogy nem törlik tömegesen az F1-es futamokat, mert akkor nagy bajba kerülhet a csapata - problémát okoz nekik, hogy csökkenhet a pénzdíj és továbbra is fizetniük kell az embereiket.

Claire Williams, a Williams Formula-1-es csapatának vezetője szerint az ő istállója anyagilag megroppanhat, ha sorozatosan törlik majd a futamokat a szezon első felében. Mint ismert, az utolsó (utáni) pillanatban törölték az Ausztrál Nagydíjat, már korábban törölték a Kínai Nagydíjat és minden valószínűség szerint Bahrein és Vietnám is erre a sorsra jut, bár Chase Carey, a Liberty Media főnöke szerint ezen futamok helyzetét még vizsgálják.

"A versenyek törlése kevesebb pénzt jelent nekünk. Beszélnünk kell a Formula One Managementtel a törölt futamok miatti biztosításról. Azt is meg kell néznünk, hogy mindez hogyan érint minket a díjazással kapcsolatban, mert ha ez csökken, akkor nehéz lesz megbirkóznunk a helyzettel. Remélhetőleg nem történik meg" - idézi Williams szavait a One Stop Strategy.

És hogy költségcsökkenést jelent-e az, hogy nem kell elutazniuk bizonyos helyszínekre? "De fizetéseket továbbra is adnunk kell. Néhány költség ugyan csökken, de a legtöbb csapatnak a fizetések jelentik a legnagyobb költséget havi szinten. Ez egy hihetetlenül nehéz helyzet minden vállalkozás számára" - tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a csapat konkrétan bajba kerülhet, ha folytatódnak a futamtörlések, ráadásul közben a gyárat is bezárják a koronavírus miatt - nagyon kis költségvetésből dolgoznak, ha csökken az év végi pénzdíjazás, az komoly károkat okozhat számukra.