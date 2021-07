Videó: Így vigasztalta Russellt Alonso, miután megfosztotta első williamses pontjától

//formula.hu/parc-ferme/29413

Mémmé vált a 2018-as F1-es Azerbajdzsáni Nagydíjról a pillanat, amikor Romain Grosjean biztonsági autó mögötti falba csapódása után a Haas-mérnök a rádión azt közölte a franciával, hogy „Ericsson eltalált minket”, miközben a svéd a közelében sem volt a pilótának. Nos, a két versenyző az IndyCarban most ismét egy mezőnyt erősít, s a hétvégi, mid-ohiói fordulójának egyik szabadedzésén Ericsson tényleg finoman megpöckölte Grosjeant, aki emiatt leszaladt a pályáról:

Play nice, @Ericsson_Marcus and @RGrosjean.



There's slight contact between the two that pushes Grosjean off-track as Practice 3 is winding down.#INDYCAR // #Honda200 // @Mid_Ohio pic.twitter.com/ovSXI3OJ3O