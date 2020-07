Vakcinaellenes poszt miatt magyarázkodhatott Hamilton

//formula.hu/bulvar/2020/07/28/vakcinaellenes-poszt-miatt-magyarazkodhatott-hamilton

2020-07-28 08:05:00

2020-07-28 08:05:00

Megint belefutott egy ellentmondásos Instagram-posztba a hatszoros F1-es világbajnok, aki tévedésből osztott meg egy videót, amelyben megkérdőjelezik a koronavírus elleni vakcina fontosságát.

Lewis Hamilton igen gyakran posztol a közösségi médiában, és igen gyakran szalad is bele olyan helyzetbe, hogy meggondolatlanul vagy figyelmetlenül tesz közzé valamit, amely aztán kritikákat vált ki. Most is hasonló történt: a világjárvány kitörése óta a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozó hatszoros Formula-1-es világbajnok a minap megosztott egy videót, amelyben Bill Gates beszél arról, hogyan támogatja az alapítványa a vírus elleni vakcina fejlesztését.

Csakhogy a videót a kanadai-amerikai internetsztár, Andrew Batchelor osztotta meg, aki azt a feliratot tette hozzá, hogy „Emlékszem az első hazugságomra”, utalva ezzel arra, hogy nem ért egyet Gates szavaival és a védőoltás fejlesztésével. Hamilton emiatt rengeteg negatív megjegyzést kapott, így később törölte a posztot, majd egy másikban elmondta: nem vette észre a feliratot.

„Észrevettem néhány kommentet a korábbi, koronavírus-vakcinával kapcsolatos posztomnál, ezért szeretném tisztázni az ezzel kapcsolatos gondolataimat, mert értem, miért értelmezhették félre azokat” – írta Instagram-sztoriban a Mercedes pilótája. „Először is, nem láttam a hozzákapcsolt megjegyzést, szóval ez teljes mértékben az én hibám, és rendkívül tisztelem Bill Gates jótékonysági munkásságát. Azt is szeretném tisztázni, hogy nem vagyok ellene a vakcinának, és biztos vagyok benne, hogy fontos része lesz a koronavírus elleni harcnak, és bízom benne, hogy a fejlesztése életeket fog megmenteni.”

„Ugyanakkor a videó megnézése után úgy érzem, ez megmutatta, hogy mennyi bizonytalanság van még a mellékhatásai és a finanszírozása kapcsán. Lehet, hogy nem mindig sikerülnek jól a posztjaim, de én is csak ember vagyok, és menet közben tanulok ezekből.”