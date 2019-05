Brawn: Bottas végre felvette a harcot Hamiltonnal

//formula.hu/f1/2019/05/02/brawn-bottas-vegre-felvette-a-harcot-hamiltonnal

2019-05-02 08:21:00

Az FIA sportszakmai igazgatója örül annak, hogy egy teljesen kicserélődött, harcias Bottast lát az idei évben, aki nem második, hanem első akar lenni. De vajon a Mercedes is így gondolja?

Elképesztően hatékony szezonkezdetet tudhat maga mögött a világbajnoki címvédő istálló, az első négy versenyhétvégén ugyanis háromszor is kibérelték a rajtrács első sorát, majd mind a négyszer kettős győzelmet aratott a Lewis Hamilton – Valtteri Bottas páros. A tavalyi évvel ellentétben azonban kétszer a finn vitte el a pálmát és egyetlen pontocskával vezeti az összetett pontversenyt.

Ehhez az is kellett, hogy az Azerbajdzsáni Nagydíj rajtjánál a nem túlzottan jól sikerült indulása után keményen csatázva megőrizze első helyét az őt szinte már megelőző Lewis Hamilton ellen. Előtte nap még összedolgoztak az időmérőn – többek között a nagy rivális, Sebastian Vettel Q3-ban történő átverésével – ám a versenyen már egymás ellen küzdöttek, keményen, mégis vigyázva a másikra.

Ross Brawn örömmel vette, hogy a rutinos finn végre felvette a kesztyűt ötszörös világbajnok csapattársa ellen és reméli, ez így is marad most már. „Sosem láttam korábban olyat, hogy négy kettősgyőzelemmel indítsa egy istálló az évet, ez hihetetlen eredmény. Alapvetően meg is határozza ennek az évnek a kezdetét” – fogalmazott Ross Brawn.

Bottas vajon egész évben így küzd majd csapattársa ellen?

„Csak gratulálni tudok a Mercedesnek, akik újra és újra bizonyságot adnak arról, hogy nem csak ülnek a babérjaikon. Minden elismerésem Valtteri Bottasé, aki fantasztikusan kezdte a szezont, két pole-pozíció és két győzelem a mérleg, egyértelműen rászolgált arra, hogy vezesse a világbajnoki pontversenyt.”

„Valtteri képes volt szintet lépni és egy olyan különleges bajnok ellen felvenni a harcot, mint Lewis Hamilton. A saját szemünkkel láthattuk, milyen mértékben képes egy pilóta szenvedni, ha egy kitűnő tudású világbajnok a csapattársa, márpedig Lewis a valaha volt egyik legjobb. Ilyenkor a társ képes jóval valós tudása alá zuhanni mentálisan.”

„Bottas azonban képes volt kimászni a gödörből és az első négy versenyen megmutatta elkötelezettségét, remek benyomást tett rám, ahogy csatázott Lewis ellen az időmérőkön is” – tette hozzá Brawn.