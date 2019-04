Vettel elismerte, már nem ők az esélyesek

//formula.hu/f1/2019/04/29/vettel-elismerte-mar-nem-ok-az-eselyesek

2019-04-29 06:20:00

2019-04-29 06:20:00

A téli tesztelések után mindenki arról beszélt, a Ferrari az elsőszámú favorit az idei világbajnoki versengésben. Sebastian Vettel négy versenyhétvége után elismeri, a Mercedes erősebb.

A barcelonai tesztek után a szakértők (és a riválisok) egyértelműen a Ferrarit helyezték az erősorrend legelejére, még Lewis Hamilton is úgy nyilatkozott, hogy akár fél másodperccel is az olasz istálló mögött lehetnek. Ausztráliában egészen mást láthattunk, a nyitófutamon az időmérőn és a versenytempó tekintetében is kiemelkedett a Mercedes, ráadásul még a Red Bull is előrébb végzett, mint a Scuderia versenyautói.

Bahreinben úgy tűnt, mégis olyanok az erőviszonyok, mint ahogy jósolták néhány héttel korábban, ám a Ferrari első sort végül vezetői és technikai hibák miatt nem sikerült győzelemre váltani, bár Charles Leclerc-t nem lehetett volna utolérni, ha nincs a verseny hajrájában sajnálatos motorhibája.

Kínában ismét sima kettős győzelem az Ezüst Nyilaktól, majd a bakui pénteki szenvedés ellenére ismét az időmérőn és a versenyen is a Bottas-Hamilton duó végzett az élen. Sebastian Vettel egyre inkább érzi, nincs meg a kellő tempójuk, így nem is beszélhetünk arról, hogy ők lennének a fő esélyesek.

Ha Barcelonában sem tudnak nyerni, lassan elköszönhetnek a ferrarisok a világbajnoki esélyektől

„Nem mi vagyunk a favoritok így, Barcelona előtt. Nyilvánvaló, hogy összességében az elmúlt négy versenyen nem volt meg a kellő tempónk. Rengeteg munka áll előttünk, egyértelmű, hogy nem ott állunk, ahol szeretnénk. Jelenleg ki kell hoznunk a maximumot abból, amink van” – ismerte el Vettel.

„A csapatszellemmel nincs gond, rengeteg további fejlesztésünk vár bevetésre, de még ki kell ismernünk őket. Végre egy problémamentes, sima hétvégét szeretnénk a Spanyol Nagydíjon, az eddigiek ugyanis nem voltak azok. Most már égetően fontos lenne utolérni őket (a Mercedest) és a magunk javára fordítani az eseményeket.”

„A gumikezeléssel egyelőre meggyűlik a bajunk, rengeteget szenvedtem az első etapon Bakuban is a lágy keveréken. Egyszerűen nem lehetett megtalálni a ritmust. Ha hidegen túlságosan nyomjuk neki, tönkretesszük az abroncsokat, utána pedig már nem fog működni. Később magam is meglepődtem, mennyire jó érzés volt a közepeseken autózni, semmi probléma nem adódott és könnyedén kitartott a verseny végéig” – elemezte az Azerbajdzsáni Nagydíjat Vettel, aki már 35 pontos hátrányban van az élen álló Bottashoz képest, a Mercedes pedig már 74 ponttal szökött meg a Ferraritól.