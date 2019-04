Marko: Az F1 túl nagy kihívás a nők számára

//formula.hu/f1/2019/04/24/marko-az-f1-tul-nagy-kihivas-a-nok-szamara

2019-04-24 16:23:00

2019-04-24 16:23:00

A Red Bull tanácsadója, Dr. Helmut Marko szerint a Formula-1 fizikailag túlságosan megterhelő a nők számára, akikben nem is lenne meg a gyilkos ösztön a kellő pillanatokban.

Az osztrák tanácsadó úgy gondolja, hogy a modernkori Formula-1-es autók túlzottan nehezen lennének irányíthatóak egy női pilóta számára. Egy osztrák lapnak, a Kleine Zeitungnak azt nyilatkozta Marko, hogy a sebességek és az erőhatások olyan kihívások elé állítanák a nőket, amivel nem tudnának mit kezdeni.

„Ha valaki több, mint 300 km/h-val megy és eközben kell kerék-kerék elleni csatát vívnia, akkor bizony felszínre kerül a pilótákból a brutalitás, a gyilkos ösztön. Nem tudom, hogy a nők természetében ez benne van-e.”

„A Formula-1-ben mindenkinek fittnek kell lennie, a pilóták vállának pedig elképesztően erősnek kell lennie. A Red Bull Ringen a régi Gösser kanyarban 4G-s erőhatás éri a versenyzőket. Ezek óriási fizikális kihívás elé állítják a pilótákat, ez pedig talán túl sok, túl megerőltető egy nő számára.”

„Most már könnyített a fékrendszer, de még így is nagyon keményen kell taposni a pedált, miközben a pilótafülkében 40-50- fokos hőség uralkodik. A forró kábelek a versenyző ülése mögött futnak végig. Sokszor láttuk már például Szingapúrban, hogy még a legjobb kondiban lévő versenyzők is majd’ össze estek az autóból kiszállva. Én úgy gondolom, hogy a Formula-1 fizikálisan túl nagy kihívás a nők számára.”