Bottas: Még mindig az diktál, aki vezet

2019-04-24 16:30:00

Szabályváltozások ide vagy oda, továbbra is hatalmas helyzeti előnyben van a Formula-1-ben, aki vezető helyen van. Valtteri Bottas szerint legutóbb is nyerhetett volna, de a rajtnál eldőlt a sorsa.

Kiválóan kezdte az évadot a Mercedes finn pilótája, Ausztráliában a rajtnál az élre állt és folyamatosan növelve előnyét, fölényesen nyert, miközben a leggyorsabb kört is megfutotta, ami az idei évtől újra plusz egy pontot jelent. Bahreinben és Kínában kénytelen volt beérni a második hellyel Lewis Hamilton mögött, bár Sanghajban az élről rajtolhatott.

Utólag úgy magyarázta, azért vesztette el pozícióját a startnál, mert közvetlenül a rajtkockája előtt volt egy felfestett vastag, fehér csík, amin kipörögtek a kerekei a kulcspillanatokban. Ez pedig döntő hatással volt további versenyére, mivel az új első vezetőszárnyak ellenére sem könnyű követni a pilótáknak az előttük autózót, több másodpercnyi távolságban el kellett engednie csapattársát, ha nem akarta már az elején tönkrevágni az abroncsait a csúszkálás miatt.

„Egyértelműen csalódott vagyok, hogy nem nyertem legutóbb, mert ha valaki a pole-pozícióból indul, akkor csak ez az egy célja lehet a versenyen. Ha az élen maradtam volna, sikerült is volna véghezvinnem, a rajtnál azonban elbuktam a pozíciómat” – emlékezett vissza Valtteri Bottas a legutóbbi nagydíjra.

Bottas szerint, ha Kínában nem bukja el a rajtot, meg is nyeri a versenyt

„Nem kérdés, hogy szívesebben állnék a tabella élén (jelenleg hat ponttal követi Hamiltont), de jelenleg ezt kell elfogadnom, még csak a szezon elején járunk és azért annyira nem nagy a hátrányom a bajnokságban. Ha jól teljesítek, újra a magam javára fordíthatom a versengést, ez is a fő célom Bakuban.” Ne feledjük, a finn tavaly kis híján győzni tudott Azerbajdzsánban, de két körrel a vége előtt egy szerencsétlen defekt miatt kiesett.

A kanyargós utcai pályán az időmérő edzés, majd a pozíció megtartása valószínűleg még fontosabb lesz, mint legutóbb. Bottas szerint hiába a szabályváltozások, az elöl levő pilóta diktál, ezzel óriási előnnyel rendelkezik.

„Még ha három-négy másodperccel is követjük az előttünk haladót, sokkal jobban csúszkálunk, ami jócskán képes túlhevíteni az abroncsokat, onnan pedig már minden jóval nehezebb. De jelenleg ez a Formula-1 és már jó ideje ilyen. Aki az élen megy, az kontrollálhatja a tempót, emiatt pedig jóval könnyebb a dolga.”

Nem is változott semmi a tavalyi évhez képest, ha közelről próbál követni valakit? „Egy kicsit azért jobb, tavaly jóval nagyobb turbulenciát éreztünk, az autó sokkal idegesebben mozgolódott. Most kicsit stabilabb, de még így is igen komoly leszorítóerőt és tapadást veszítünk. Jó, hogy az autó kevésbé kiszámíthatatlan, de azért alapvetően sok leszorítóerőt veszít. A többi gépben nem ültem, így nem tudom, a riválisok hogy érzik. Nekünk biztosan kiváló leszorítóerőnk van, mert a kanyarokban erősek vagyunk” – mutatott rá Bottas.