Négy fejlesztési pilótája lesz a Ferrarinak

A Ferrari bejelentette, kik lesznek a fejlesztési pilótái 2019-ben. Nem aprózták el a dolgot Maranellóban: rögtön négy pilótát is felvettek ebbe a pozícióba, többek között Brendon Hartleyt.

Ma délután tett hivatalos bejelentést a Ferrari Formula-1-es csapata, miszerint megvannak a fejlesztési pilótái erre a szezonra, miután Antonio Giovinazzi az Alfa Romeo Racinghez, Danyiil Kvjat pedig a Toro Rosso-Hondához távozott.

A saját nevelésű, 22 éves Antonio Fuoco mellett Davide Rigon, Pascal Wehrlein és némi meglepetésre Brendon Hartley is bekerült a Scuderia fejlesztési csapatába. Korábban Robert Kubicát szerette volna megszerezni a Ferrari erre a célra, aki most talán némi elégedettséggel konstatálhatja, hogy négy ember munkájára van szüksége helyette az olaszoknak.

Hartley Kvjat útját követi

Wehrlein jelenleg a Mahindra Formula-E csapatában versenyez, korábban már lehúzott két szezont a királykategóriában is, miután 2015-ben megnyerte a DTM-et. Váratlanabb talán Brendon Hartley szerződtetése, aki a 2017-es USA Nagydíjon mutatkozott be az F1-ben, a Toro Rosso színeiben. Az új-zélandi kétszeres világbajnoka a WEC sorozatnak, emellett pedig 2017-ben Le Mans-ban is diadalmaskodni tudott.

Antonio Fuoco egész életében a Ferrari család tagja volt, fiatalon csatlakozott a maranellóiak versenyzői akadémiájához, tavaly pedig a Formula-2-ben szerepelt. Davide Rigon pedig már régóta a Ferrari szimulátorosa. Egy igazi veterán, aki 2014 óta végzi a szolgálatot az olaszok számára, mindemellett pedig a Ferrari GT csapatának oszlopos tagja, de a WEC-ben is évekig versenyzett, és négy versenyt nyert a csapattal.

Mattia Binotto jutott a megtiszteltetés, hogy üdvözölje a fejlesztési versenyzőket a csapatnál: „Sikerült négy elképesztően tehetséges versenyzőt megszereznünk, akiknek megvan a veleszületett tehetségük, nagyon jól értenek az autókhoz és a pályákat is jól ismerik már. Ezek pontosan azok a kritériumok, melyeknek meg kell felelnie egy szimulátorosnak, ami ma már a Formula-1 egyik elemi, létfontosságú részévé nőtte ki magát” – áll a Ferrari hivatalos közleményében.