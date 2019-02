Massa felfedte a Ferrari legnagyobb gyengéjét

//formula.hu/f1/2019/02/03/massa-elarulta-a-ferrari-legnagyobb-gyengejet

2019-02-03 15:20:00

2019-02-03 15:20:00

Felipe Massa szerint a Ferrari sikertelensége egyértelműen a csapat félelmen alapuló vezetésének köszönhető, ezért nagy pozitívum az új csapatfőnök, Mattia Binotto beiktatása.

Felipe Massa a Ferrari történetének egy fontos időszakában, a Schumacher-éra végén, majd az őt követő években is a maranellóiak pilótája volt, így testközelből követhette végig azt a folyamatot, amelyen a hétszeres világbajnok sikerszériáját követően az olaszok végigmentek. Massa tapasztalatai megerősítették azt, amit valamilyen szinten kívülről is tudni lehetett: a Ferrarin belül mindig is erős politika és félelmen alapuló vezetés uralkodott, ami a brazil szavaival élve „megnehezíti” a csapat munkáját. Ez még a hihetetlenül sikeres kétezres években is jelen volt, amikor a vörösök autói mindent megnyertek, amit csak meg lehetett.

„A Ferrarin belül nagy a nyomás, sok a nehézség” – idézte az Autosport Massát. „Náluk ez mindig is így ment. Jean Todt idejében volt ez kevésbé jellemző, mert akkor jobb eredményeket értek el. Ő a csapat minden részlegén jó vezetőnek bizonyult, nyomás nélkül össze tudta hangolni az embereket. Őt követően nagy változások történtek. Most folyamatosan ki vannak téve a nyerni akarás nyomásának, és ez probléma.”

Todt 2007-es távozása óta az olaszok immár a negyedik csapatfőnököt iktatják be, a távozó Maurizio Arrivabene helyére idén Mattia Binotto lépett, aki eddig a csapat technikai részlegét vezette. Massa szerint ez egy helyes döntés volt.

„Binotto nyugodt figura. Benne megvan a potenciál, hogy higgadtabb módon vezessen, hogy Arrivabenénél jobban elnyelje a Ferrarin belül uralkodó nyomást, de ez egy új élmény számára, hiszen sosem volt még csapatvezető. Fontos pillanat ez, látnunk kell, hogyan teljesít. Az pozitívum lehet, hogy főnökként viszi a technikai részleget. Ismerem őt, amióta a Ferrarihoz csatlakoztam, szóval a legjobbakat kívánom neki.”

Végül természetesen Charles Leclerc érkezésére is kitért a brazil. „Szerintem nagyszerű, amit vele vállaltak. Az a srác egy napon egy szuperbajnok lehet. Bízom benne, hogy minél hamarabb így lesz.”