Bekékülhet a Racing Point autója

//formula.hu/f1/2019/01/28/bekekulhet-a-racing-point-autoja

2019-01-28 08:48:00

2019-01-28 08:48:00

A Racing Point a hírek szerint nem kizárólag névváltoztatás előtt áll, hanem az autó festése is módosulhat. Egy új szponzori megállapodás részeként rózsaszín-kék autót láthatunk idén a rajtrácson.

Múlt héten a silverstone-i bázisú istállótól – melyet hivatalosan még mindig nem neveztek át – nem kívántak válaszolni arra a kérdésre, hogy megmarad-e a már jól megszokott rózsaszín festés az autóikon. Azóta olyan hírek röppentek fel, hogy egy afrikai sportfogadási oldallal kötöttek szerződést, a SportPesával.

A Sport Business állítja, hogy változik az autók színe, de azt egyelőre nem tudják, hogy az új szponzornak van-e ehhez köze: „Fontos lehet számukra ez a 15 millió dollár, hiszen ha minden igaz, nagyjából ennyit fizetett nekik a BWT is, mint főszponzor.”

„A Sport Business nem tudja megerősíteni, hogy a SportPesa lesz a Racing Point főszponzora, de annyit bizton állíthatunk, hogy a csapat színe rózsaszín-kékre fog változni ebben a szezonban.” Sergio Perez mexikói támogatói pedig mindeközben kíváncsian várják az új éra kezdetét a csapatnál: „A Lawrence Stroll által hozott támogatás és stabilitás által úgy hiszem, egy még versenyképesebb Racing Pointot láthatunk idén” – mondta a milliárdos Slim Domit a Marcának.

A Racing Point egyébként február 13-án mutatja be majd saját autóját, bár nem biztos, hogy ekkor lehull a lepel a végleges festésről is, hiszen az elmúlt években sokszor láthattunk olyat, hogy valaki a festést csak később mutatta be.