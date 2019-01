Lowe: Idén is nehéz lesz legyűrni a Mercedest

//formula.hu/f1/2019/01/22/lowe-iden-is-nehez-lesz-legyurni-a-mercedest

2019-01-22 09:18:00

2019-01-22 09:18:00

A csapat egykori technikai igazgatója 2019-ben is szinte legyőzhetetlennek tartja a címvédő alakulatot, ám elárulta, egy bizonyos terület még nekik is rendszeres fejfájást okoz.

Fel kell kötnie a nadrágot a Mercedes kihívóinak a Formula-1-ben, ha meg akarják akadályozni, hogy sorozatban a hatodik világbajnoki cím kerüljön a németek kezébe – vallja Paddy Lowe. A csapat egykori, a Williams jelenlegi technikai igazgatója szerint a Mercedes egy fikarcnyit sem veszített a lendületéből, így a Ferrarinak és a Red Bullnak idén is borzasztóan nehéz dolga lesz, bár van egy terület, amely pont a folyamatos sikeresség miatt okoz fejfájást Toto Wolfféknak.

„Egy csapatnak mindig nehéz fenntartania a motivációját, ha már nyerésben van. Már akkor is ezzel küzdöttünk, amikor még ott dolgoztam. Viszont megvannak erre a megfelelő eszközeik, szóval nehéz lesz őket legyőzni. Tavaly is ezt láttuk: két csapat két pilótája versengett egymással, és a jobbik nyert. Az ellenfél egy idő után elkezdett hibázni. A Mercedes egy nagyszerű csapat, így nagyon nehéz lesz bárkinek is felülkerekednie” – idézte a szakembert a Racefans.net.

A Mercedes gyári csapata több évtizednyi kihagyás után 2010-ben tért vissza a Formula-1-be, azóta pedig megállíthatatlanul halmozza a sikereket. Már az első éveiben rendszeresen ostromolta a dobogós helyezéseket, ám a nagy áttörést a hibrid-korszak hozta el számára: 2014 óta minden konstruktőri és egyéni világbajnoki címet elhódított az F1-ben.