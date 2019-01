Van visszaút Bottas számára?

//formula.hu/f1/2019/01/11/van-visszaut-bottas-szamara

2019-01-11 11:07:00

Vajon össze tudja magát szedni Valtteri Bottas a csapnivaló tavalyi szezonja után? Minden felől hatalmas nyomás nehezedik a finnre, aki még a legfőbb szponzorát is elvesztette.

Bár még el sem kezdődött a 2019-es szezon, Valtteri Bottasra már most akkora nyomás nehezedik, ami alatt könnyű összeroppanni. Egyrészt csapatfőnöke, Toto Wolff elképesztő elvárásokat állított elé, mondván Lewis Hamilton szintjét kell hoznia, ha továbbra is az Ezüst Nyilakat szeretné erősíteni, másfelől ott leselkedik Esteban Ocon is, aki bármelyik pillanatban átveheti a gyengélkedő finn helyét és csak hab a tortán, hogy egyik legnagyobb szponzora, a Wihuri kiszállt Bottas mögül, mondván, csalódást keltő volt a pilóta tavalyi teljesítménye.

Az igazság pedig az, hogy 2018 valóban nem vet jó fényt Valtteri Bottasra, aki 2012 óta az első Mercedes-pilóta, aki nem tudott megnyerni egy versenyt sem az adott szezonban. Ami még inkább szembeötlő, az viszont az, hogy a világbajnoki pontversenyben meg sem tudta szorongatni Lewis Hamiltont, sem 2017-ben, sem 2018-ban. Tavaly csak az ötödik helyet szerezte meg összetettben, és ha ez idén is így lesz, akkor korán sem biztos, hogy a Mercedes be tudja húzni zsinórban hatodik konstruktőri világbajnoki címét, hiszen a Ferrarinál nagy átszervezés vette kezdetét.

Németországban nem engedte versenyezni pilótáit a Mercedes

A tavalyi év utolsó négy versenyén egyaránt csak az ötödik helyen ért célba a finn, ami jól mutatja, mennyire szétesett a szezon végére. Hét alkalommal is a második helyen végzett, ami a legtöbb az F1 történetében úgy, hogy közben valaki ne nyerjen meg egyetlen versenyt sem. A Chain Bear F1 Twitter-oldala készített egy diagramot, melyen jól látszik, Bottas a szezon felénél akár 38 pontos előnnyel is rendelkezhetett volna, ha élni tud a kínálkozó lehetőségekkel, és a szerencse is kicsit jobban a pártját fogta volna.

Also, @lbraking - this ties in nicely with the section in my season review where I argue Bottas *could* have had a 38 point lead, mid season!



Glad I'm not the only crazy one in the room pic.twitter.com/F4DzuEegqh — Chain Bear F1 (@chainbearf1) December 7, 2018

Erősen kezdte a szezont a finn, azonban a balszerencse sok pontot elvett tőle, így már nem is maradt számára más szerep, csak az, hogy Lewis Hamilton „szárnysegédje” lehessen 2018-ban is. Már a szezonnyitó időmérő edzésén összetörte autóját Bottas, azonban csak a Hungaroringen láthattuk azt először, hogy kezd szétesni a finn, akit a Mercedes arra használt fel, hogy feltartsa a többieket, így Lewis Hamilton malmára hajtva a vizet. Aztán Olaszországban is őt felhasználva tudta elcsípni Kimi Raikkönent Hamilton, Németországban nem engedte neki a csapat, hogy frissebb gumikon támadja meg Hamiltont, majd az Orosz Nagydíjon érkezett el számára a mélypont, ahol el kellett, engedje csapattársát, így csak a második helyen ért célba.

Az abszolút mélypont: Szocsi

Kíváncsian várjuk, hogy Bottas egy ilyen nehéz és balszerencsésen alakuló esztendő után össze tudja-e magát kapni, és képes-e a Wihuri elvesztését a saját előnyére kovácsolni, amitől csak még erősebb lesz. Ha esetleg ez nem jönne össze számára, akkor a Williamshez térhet talán vissza a finn, de egy ilyen jelentős szponzor elvesztése a mai fizetős F1 világában talán azt is eredményezheti, hogy Valtteri Bottas teljes F1-es pályafutása a szemünk előtt fog atomjaira hullani.