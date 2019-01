Főnöke brutális elvárást állított Bottas elé

//formula.hu/f1/2019/01/04/fonoke-brutalis-elvarast-allitott-bottas-ele

2019-01-04 15:56:00

Valtteri Bottas Mercedesnél maradása múlik az idei szezonon, a jelenlegi főnöke pedig nem akármilyen elvárást fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Nem más, mint Lewis Hamilton a mérce.

Nem lennénk most Valtteri Bottas helyében. A Mercedes pilótája egy kudarcokkal teli éven van túl, amely során kevés örömre lehetett oka, ráadásul a csapattársa árnyékából is képtelen kikerülni, aki sorra nyeri mellette a világbajnoki címeket. Bottas számára a 2019-es szezon lesz az utolsó bizonyítási lehetőség, mercedeses szerződése ugyanis év végén lejár, a csapatfőnök pedig már korábban is pedzegette a pilótaváltás lehetőségét. Toto Wolff most egy konkrét és kemény elvárást fogalmazott meg a finn felé, akinek akár az egész F1-es karrierje múlhat ezen a szezonon.

„Valtteri pontosan tudja, mit kell letennie az asztalra. Minden balszerencsét száműznie kell, és Lewis szintjére kell hoznia magát. Erre van szükség a 2020-as folytatáshoz. Ezzel teljesen tisztában van, és meg is van benne az ehhez szükséges képesség” – írta az Autosport.

Borzasztóan nehéz dolga van a finnek, akinek az utóbbi évtized legeredményesebb pilótája mellett kellene bizonyítania. Lewis Hamilton hihetetlenül magasan tartja a lécet, ezért a Mercedes elvárásai Bottas felé is megnőttek. „Ha Lewis fejlődik, akkor Valtterinek is fejlődnie kell. Ezt mindig is teljesítette, de egy ötszörös világbajnok az ellenfele. Hoznia kell azt a szintet, amit Lewis és a világbajnoki esélyesek is hoznak” – magyarázta Wolff, aki jó csapatvezetőként hozzátette, látja Bottasban a potenciált egy vb-cím megnyerésére.

„Hat éve nem láttam ilyen formában Hamiltont, nem véletlenül lett ötszörös győztes. Egy teljesítménye csúcsán lévő világbajnokot nagyon nehéz legyőzni, de ezzel Valtteri is tisztában van, és szerintem megvannak benne az ehhez szükséges képességek. Néhányszor már bizonyította, hogy képes nyerni. Ha képes a balszerencsékből lendülettel kijönni, akkor esélyes lesz a vb-címre. Szerintem meg tudná nyerni” – zárta.

Ha mégsem sikerülne a bravúr, a Mercedes jó eséllyel Esteban Ocont ülteti a 2020-as autóba.