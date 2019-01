Nem kell technikai igazgató a Toro Rossónak

//formula.hu/f1/2019/01/03/nem-kell-technikai-igazgato-a-toro-rossonak

2019-01-03 14:50:00

2019-01-03 14:50:00

Annyi mindent kap a faenzai F1-es istálló a Red Bulltól, hogy már nincs is szüksége saját technikai igazgatóra - sőt, dr. Helmut Marko szerint James Key távozása még meg is könnyítette a dolgukat.

Egyszerűen oldotta meg a felmerülő személyzeti problémákat a Red Bull: a Toro Rossótótól a McLarenhez távozó technikai igazgatót, James Key-t egyáltalán senkivel sem fogják pótolni a faenzaiak. Hogy miért? Egyszerű: már nincs is szükség technikai igazgatóra a második számú csapatnál, annyira szoros lesz a technikai együttműködés a Red Bull-lal.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója szerint az eddigi koncepción változtatni akartak, de James Key nem igazán rajongott az ötletért, úgyhogy egyelőre nem valósították meg teljesen az új elképzelést, mely szerint minden lehetséges alkatrész a Red Bulltól érkezzen. Most viszont, hogy Key kikerült a képből, elhárult az akadály...

"Összességében a megoldás, amit akartunk, végre megvan és könnyebb volt ezt megvalósítani James Key nélkül. A pozíciót nem töltjük be, hiszen technikai igazgatóra ebben az értelemben a továbbiakban nincs szükség, mert az autó koncepciója a Red Bull Racingtől érkezik" - idézi Markót az Autosport.

Marko azt is elárulta, hogy a Hondára váltás is segítette őket ebben, most már "az autó teljes hátulja" az övék lesz a Toro Rossón is és azt is hozzátette, hogy annyi alkatrészt fognak felhasználni a második számú csapatnál, amennyit csak a szabályok engednek. Magyarul: ugyanazt fogják csinálni, mint a Ferrari és a Haas.