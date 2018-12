F1

Nem érdekli a Renault-t a Red Bull elvesztése

//formula.hu/f1/2018/12/23/nem-erdekli-a-renault-t-a-red-bull-elvesztese

2018-12-23 14:19:00

Szerző: Balogh Tamás; Fotó: Red Bull Content Pool

Bár a francia gyártó ügyvezető igazgatója szerint az utóbbi években is segítségükre volt az energiaitalosokkal való kapcsolatuk, úgy érzi, most már elég erősek ahhoz, hogy nélkülük is boldoguljanak.

Az évtized elején még zsinórban négy világbajnoki címet eredményezett a Red Bull és a Renault együttműködése, a hibridkorszak beköszöntével viszont komoly lemaradásba került a francia cég az erőforrások terén a riválisokkal, főként a Mercedesszel szemben. Ez pedig az energiaitalosokkal való kapcsolatukat is megviselte – olyannyira, hogy az utóbbi évek szópárbajai után a 2018-as idény végén szakítottak is egymással, a Red Bull pedig immár a Hondával folytatja, amely azonban a Renault szerint titkolja a valódi teljesítményét. Cyril Abiteboul, a francia gyártó ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, a folyamatos nyilvános kritizálás miatt egyáltalán nem bánják, hogy elváltak az útjaik a Red Bull-lal: „Az egyik ok, amiért nem érdekel minket, hogy megszakad az együttműködésünk a Red Bull-lal, az az, hogy ők kontrollálták a kommunikációnkat, és mindig nekünk kellett rá reagálnunk” – nyilatkozta Abiteboul a Motorsport.com szakoldalnak. „Nem volt kiegyenlített a dolog, mert kommunikációs szempontból a Red Bull jóval erősebb nálunk. Folyamatosan lépéshátrányban voltunk, és számos alkalommal az ő céljaikat szolgálta a kommunikációjuk. És sajnos olyan világban élünk, ahol ennek súlya van. Legyünk világosak: a motorhelyzetünk még mindig valóban nem olyan, mint amilyennek azt szeretnénk, de annyira nem is rossz, mint az talán kívülről látszik. Azt pedig elmondhatom, hogy jövőre még jobb lesz.” Azt Abiteboul sem tagadta, hogy a Red Bull jó fokmérője volt a saját teljesítményüknek, de a szakember szerint most már boldogulnak nélkülük is: „Volt néhány előnye a kapcsolatunknak a Red Bull-lal, s ha újra kellene írni a történetünket, egy szót sem változtatnék rajta. Úgy vélem, nagyszerű, hogy az elmúlt három évben a partnerünk volt a Red Bull, hiszen akkor kezdtük el felépíteni a gyári csapatunkat, ők pedig megmutatták, mire képes az erőforrásunk jó és rossz szempontból egyaránt. Ennek köszönhetően elkerültük a McLarenhez hasonló szituációt, akik sajnos egy illúzióban éltek, aztán amikor az véget ért, eléggé fájdalmas volt a felismerés” – utalt a Renault első embere a wokingi gárda hondás szakítás utáni első, igencsak szenvedés évére. „Mi nem élünk illúzióban, nem álmodozunk. Pontosan tudjuk, hol állunk a motort és a karosszériát illetően. De úgy hiszem, most már elég érettek vagyunk ahhoz, hogy a Red Bullt elveszítve is fel tudjuk mérni az erősségeinket és a gyengeségeinket, és magunk irányítsuk a kommunikációnkat, a rólunk kialakult képet, a költéseinket és a fejlesztési stratégiánkat. Újra mi irányítunk, és pont ezért akartunk újra gyári csapattal indulni.”

