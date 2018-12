Bottas: Ez volt az eddigi legrosszabb évem

//formula.hu/f1/2018/12/02/bottas-ez-volt-az-eddigi-legrosszabb-evem

2018-12-02 18:48:00

Bár talált pozitívumokat a 2018-as teljesítményében is, a Mercedes finn F1-es pilótája úgy érzi, még soha nem teljesített ilyen gyenge szezont, mint idén, amikor győzelem nélkül maradt.

Valtteri Bottas az egyetlen a három élcsapat hat versenyzője közül, aki nem tudott futamot nyerni 2018-ban, ráadásul az összetett pontversenyben is csupán ötödik lett, az élmenők közül egyedül a sorozatos műszaki gondokkal sújtott Daniel Ricciardót megelőzve – tette mindezt úgy, hogy közben csapattársa, Lewis Hamilton megszerezte ötödik vb-címét. Nem véletlen, hogy a Mercedes főnöke, Toto Wolff is félti a finnt, aki most maga is egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy a mostanit érzi-e a leginkább csalódáskeltő idényének a Formula-1-ben:

„Igen, azt hiszem” – idézi Bottast a Motorsport.com. „Nyilván az első szezonom kemény volt, de nem lehet összehasonlítani ezzel. Akkor 2013-ban a Williamsszel a mezőny végén harcoltunk, és az első évben még úgy éreztem, hogy teljesíteni tudtam a céljaimat. Aztán évről évre jobban vezettem, most meg jött ez. A tavalyi idény teljesen más volt az ideihez képest: az volt az első évem a csapatnál, az első évem Lewis ellen. Emlékszem, hogy tavaly ilyenkor összességében csalódott voltam, mert nem sikerült elérni a céljaimat. Viszont most, hogy visszatekintek, legalább nyertem néhány versenyt. Szóval most még csalódottabb vagyok, ez egyértelmű. Úgy vélem, eddig ez volt a legrosszabb szezonom.”

Persze Bottas arra is rámutatott, hogy némi szerencsével alakulhatott volna jobban is az idénye, hiszen például Bakuban egy késői defekt, Szocsiban pedig egy csapatutasítás fosztotta meg az első helytől. „Tudom, hogy amint lesz némi szabadságom, elkezdem majd a pozitívumokat látni, hiszen számos olyan futam volt, ahol jóval több pontot is szerezhettem volna a teljesítményem alapján. Összességében az időmérős és a versenyteljesítményem is jobb volt Lewishoz képest, mint tavaly, szóval sikerült előrelépnem. Szóval vannak biztató dolgok, de el kell telnie néhány hétnek, hogy tisztán lássam a pozitívumokat és a negatívumokat, hogy ezáltal jobban teljesíthessek jövőre” – nyilatkozta a finn, aki a minap úgy fogalmazott: úgy szeretne száguldani 2019-ben, „mintha lopott volna”.