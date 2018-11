//formula.hu/f1/2018/11/25/nem-kell-a-hankook-gumi-az-f1-nek-marad-a-pirelli

2018-11-25 11:02:00

2018-11-25 11:02:00

Abu Dhabiban az FIA és a Formula-1 közösen bejelentette, hogy kiválasztották, mely gumiszállító cég fogja ellátni a sorozatot a 2020 és 2023 közötti négyéves periódusban.

Nincs meglepetés, nem jön el a változás időszaka, amire sokan talán már csak a kíváncsiság miatt is vártak. Az Abu Dhabi Nagydíj előtt pár órával hivatalosan is közhírré tétették, hogy továbbra is a Pirelli marad a Formula-1 monopolhelyzetet élvező gumiszállítója.

A királykategóriába 2011-ben visszatérő gyártó háromévenként újította meg szerződését, a jelenlegi megállapodás pedig 2019 végén jár le, de a szükséges felkészülési munkálatok miatt fontos volt, hogy egy évvel korábban kihirdessék a pályázat győztesét. Merthogy az olasz cég érkezése óta most első alkalommal nem volt egyértelmű, hogy övék lesz a folytatás joga, hiszen ezúttal egy konkurenst is kaptak: a dél-koreai Hankook is szeretett volna beszállni az F1-be, az első kísérleti tesztek elvégzése érdekében pedig már egy 2011-es Williamst is vásároltak, jelezve, hogy komolyak a szándékaik.

Végül ez sem volt elég, az FIA a beadott pályázatok és üzleti tervek áttanulmányozása után a Pirellivel való folytatás mellett döntött, ezúttal pedig nem is három, hanem további négy évre szól a megállapodás, ami így majd 2023 végén jár le.

A pályázati kiírás sarkalatos pontja volt, hogy a 2020-as szezonra még 13 colos abroncsokat kell gyártani, 2021-től azonban az F1 átállni tervez a 18 colosakra. Ez a Pirelli számára könnyebben kivitelezhető, és már jó ideje betervezett változtatás, mint egy új beszállítónak lett volna. A Hankook méltatlankodott is amiatt, hogy érkezésük esetén egy évig még a régi típust kellene gyártaniuk az átállás előtt. Talán emiatt is logikusabb és egyszerűbb megoldás volt kitartani a Pirelli mellett az F1-nek.

„Örömmel tölt el, hogy újabb ciklusra megválasztottuk a Pirellit a Formula-1 hivatalos gumiszállítójaként. Ezáltal mindannyian tovább élvezhetjük a 2011 óta tartó élményt” – áll az FIA-elnök Jean Todt nyilatkozata a közleményben.