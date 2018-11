Sainz már Abu Dhabiban átmegy a McLarenhez

Csütörtökön a McLaren bejelentette versenyzői felállását az Abu Dhabi Nagydíjat követő, november 27-28-i gumitesztre: a jövő évi pilóták, Lando Norris (kedd) és Carlos Sainz (szerda) osztoznak az MCL33-on. Míg Norris tartalékként korábban is a csapat tagja volt, Sainz a Renault-tól igazol át a wokingi istállóhoz. Mivel a franciák és a McLaren között motorszállítói szerződés van érvényben, idei csapata nem állt a korai váltás útjába.

