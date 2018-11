Sikergyáros térhet vissza az F1-be

//formula.hu/f1/2018/11/15/sikergyaros-terhet-vissza-az-f1-be

2018-11-15 14:08:00

2018-11-15 14:08:00

Érdemes lesz megjegyeznünk Andreas Seidl nevét, akiért könnyen lehet, hogy az F1-es csapatok egymás torkának esnek majd. A szakember 10 éve minden olyan alakulatot sikerre vitt, amelyhez csatlakozott.

Bár egyelőre a jelenlegi munkaadójától való távozása sem hivatalos, Andreas Seidl olyan tapasztalatokkal és sikerekkel rendelkezik az autósport világában, amelyek miatt bármelyik F1-es csapat vagyonokat fizetne ki érte. Az egykori mérnök és csapatvezető önéletrajza figyelemreméltó: a kétezres évek közepén-végén jelen volt a Sauber legsikeresebb időszakában; 2009-től végigasszisztálta a BMW visszatérését a DTM-be, ahol a márka 2012-ben bajnok lett; 2015 és 2017 között három világbajnoki címhez segítette a WEC-ben a Porschét.

Utóbbi márka azonban tavaly kiszállt a Hosszútávú-világbajnokságból, és minden jel arra mutat, hogy belátható időn belül nem csatlakozik Formula-1-hez, ezért az Autosport azt feltételezi, hogy Seidl saját útján elindulva önállóan érkezne meg a sorozatba.

Bár az F1-ben jelenleg egyetlen felsővezetői pozíció sem szabad (legalábbis nyilvánosan nem), de a lap szerint a szakember több istálló számára is kulcsember lehetne. A szebb napokat is megélt Williams és a McLaren a két legegyértelműbb lehetőség számára, de Renault is „szakembervadászaton” van, és akár még a Ferrarinál is kiköthet, ahol a sauberes időkből jól ismeri Sebastian Vettelt.

A fentiek egyelőre meg nem erősített hírek, de kétségtelen, hogy a sikergyáros szakember akármelyik F1-es csapat számára ütőkártya lehet.