Verstappen: Bármelyikünk nyerne Hamilton autójával

//formula.hu/f1/2018/10/31/verstappen-barmelyikunk-nyerne-hamilton-autojaval

2018-10-31 13:51:00

2018-10-31 13:51:00

Max Verstappen tekintélyt parancsolóan nyerte meg a Mexikói Nagydíjat az elmúlt hétvégén, mindeközben azonban Lewis Hamilton állt a figyelem középpontjában, aki elhódította ötödik világbajnoki címét.

Verstappennel a svájci Blick oldal készített egy interjút, Mexikóban aratott győzelme után, akik azt kérdezték a hollandtól, szerinte mi tette ennyire egyeduralkodóvá Lewis Hamiltont a Formula-1-ben. A 21 éves versenyző nem sokat hezitált a válasszal: „Az autója!”

Mindemellett persze azért azt is elismerte, hogy Lewis Hamilton nem egy a sok versenyző közül, akik megfordulnak az F1-ben: „Természetesen, ő maga is elképesztően jó, de Vettel, Ricciardo, sőt még én is bajnoki címeket tudnánk nyerni az ő autójával” – tette hozzá Verstappen.

Egyedül Rosberg volt képes legyőzni Hamiltont 2014 óta

Persze, Hamilton kiemelkedő tehetsége már a McLarennél is megmutatkozott, de karrierjének legtöbb sikerét valóban azóta érte el, hogy bevezették a V6-os hibrid erőforrásokat, és a Mercedes egyeduralkodóvá vált a Formula-1-ben. Öt világbajnoki címéből négyet a németekkel nyert meg, ráadásul azóta, hogy 2013-ban csatlakozott az istállóhoz, tiszteletre méltó, 50 győzelmet tud felmutatni, ami több, mint amennyit Vettel, Verstappen és Ricciardo együttesen szereztek ez idő alatt.

Nemrég Fernando Alonso is tett egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy bármelyikük lehetne most Lewis Hamilton helyében, ha ők versenyeznének a Mercedesnél.