Kihívót kapott a Pirelli a 2020 utáni időszakra

Jean Todt, az FIA elnöke Monzában megerősítette, hogy „egynél több” gumigyártó jelentkezett a 2020-tól 2023-ig tartó időszakra kiírt pályázatra – sajtóhírek azt is tudni vélik, ki a másik érdeklődő.

A Pirelli 2011 óta tölti be a Formula-1 hivatalos gumiszállítói szerepkörét, s ez még jövőre is biztosan így lesz, ám néhány hónapja az FIA tendert írt ki a 2020-tól kezdődő négyéves időszakra. Mario Isola, az olasz cég F1-es főnöke megerősítette, hogy természetesen beadták a jelentkezésüket, míg a sokak által visszatérésre tippelt Michelin arról biztosított mindenkit, hogy ők nem érdeklődnek a lehetőség iránt. Viszont Jean Todt FIA-elnök monzai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy így is kapott kihívót a Pirelli:

„Tegnap éjfélkor járt le a pályázati időszak. Még nem láttam az eredményeket, hogy pontosan kik jelentkeztek, de azt tudom, hogy egynél több anyagról van szó. Azt már augusztus óta tudom, hogy a Michelin nem jelentkezett a tenderre” – idézi Todt szavait a Motorsport.com. A szakportál és egyéb sajtóorgánumok értesülései szerint egyébként a Hankook lehet a másik jelentkező, amelyet az FIA többek között az F3-as Európa-bajnokság és a WTCR gumiszállítójaként ismerhet.

A Nemzetközi Automobil Szövetség a következő két hétben átvizsgálja a benyújtott tendereket, majd kiválasztják azokat, amelyeket alkalmasnak ítélnek arra, hogy megfeleljenek az F1 által támasztott elvárásoknak – többek között annak, hogy 2021-től már 18 colos gumik lesznek a száguldó cirkuszban, viszont a gumimelegítő paplanok használatát betiltják. Mario Isola szerint egyébként a mostani kiírás sokkal összetettebb volt: a gumikopás mellett az abroncsok szerkezete és karakterisztikája kapcsán is komoly előírásnak kell megfelelni. Nem beszélve arról, hogy az elbírálás második fázisában a Formula-1 kereskedelmi vezetőivel is meg kell majd állapodniuk, de a szakember bízik benne, hogy az elmúlt nyolc év alapján pozitív visszajelzést kapnak majd.