Horner: Ez állhatott a „Multi 21” hátterében

Emlékszünk még a híres, multi 21-balhéra? Sebastian Vettel a csapatutasítást megszegve megelőzte Mark Webbert. A Red Bull csapatfőnöke most igyekezett magyarázatot adni a történtekre.

A 2013-as, Malajziai Nagydíjon a bikák fölényesen vezettek a versenyben, a hajrában pedig Mark Webber állt az élen, Sebastian Vettel csak mögötte. A rádión megkapták a klasszikus „multi 21” csapatutasítást, ami annyit jelentett, hogy mindketten álljanak takarék üzemmódra, Vettel pedig ne támadja a vezető Webbert.

Az akkor háromszoros világbajnok német ezzel mit sem törődött és megelőzte rutinos ausztrál csapattársát és megnyerte a versenyt. Természetesen Webber ezt meglehetősen zokon vette. Ez Sebastian Vettel pályafutásának egyik legmegosztóbb győzelme, a német először megbánást mutatott, majd változott a kommunikáció és a legkevésbé sem tette volna másképp.

Hamiltont is csapatutasítás tartotta a harmadik helyen, így senki nem volt jókedvű a dobogón

Christian Horner arra mutatott rá, hogy Vettel cselekedete egy 2012-es esetre nyúlhatott vissza, amikor az utolsó futamon a világbajnoki címért küzdött, csapattársa pedig nemhogy megkönnyítette, inkább alaposan megnehezítette a dolgát ebben.

„2012 végén Sebastian a világbajnoki címért csatázott Alonso ellen. Mark a rajtnál a fal felé szorította csapattársát Brazíliában, végső soron ez is közrejátszott a megperdülésében és a Bruno Sennával történt koccanásában” – idézi Hornert a Beyond the Grid.

Webber az előzés után középső ujjával nyilvánított véleményt

„Sebastian rettentően mérges volt emiatt, mert a verseny előtt megtárgyaltuk, hogy Mark már nem része a bajnoki csatározásnak. Azt kértük, hogy minden lehetséges módon segítse csapattársát, neki viszont az ösztönei azt súghatták, nem szeretné támogatni ezt a fickót.” Ráadásul Webber addigra már jó barátságot ápolt Fernando Alonsóval, Vettellel kevésbé.

„Ennek az emléke vezethetett később a malajziai előzéshez, ami ugyan öt hónappal később volt, de csak két verseny telt el közben. Mark volt előrébb, Sebastian mögötte teljesen új gumikon, mi pedig arra kértük, tartsa a pozícióját. Sebastian pedig úgy gondolta ’B**szátok meg!’ Emiatt dönthetett úgy Vettel, ahogy döntött” – tette hozzá Horner.