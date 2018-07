2021-től érkeznek a 18"-os abroncsok

//formula.hu/f1/2018/07/20/2021-tol-erkeznek-a-18-os-abroncsok

2018-07-20 13:32:00

Az FIA megnyitotta a gumiabroncs-beszállítói tendert a 2020 és 2023 közötti időszakra vonatkozóan, és az már biztos, hogy 2021-től 18”-os abroncsokat láthatunk a Formula-1-ben.

2019 végén jár le a Pirellivel az F1 szerződése, így új tendert írtak ki a következő négyéves időszakot illetően, melyből az első évben, 2020-ban még a jelenlegi méretű abroncsokat fogják használni.

2021-től azonban az első gumik keskenyebbek lesznek 35 milliméterrel, így 270 milliméter szélesek lesznek, a hátsó gumik futófelülete továbbra is 405 milliméter széles marad, azonban a kerekek átmérője 670-ről 700-720 milliméterre fog megnőni.

Mindez azt jelenti, hogy ha a Pirellin kívül bárki más nyerné meg a kiírást, akkor a 2020-as szezonra a semmiből kellene kifejleszteniük a jelenleg használatos szabványnak megfelelő abroncsokat, hogy aztán egyetlen év után dobhassák a kukába, és belevághassanak a 18”-os gumik kifejlesztésébe. Ez bizonyára eltántoríthatja az olyan érdeklődőket, mint amilyen a Michelin is, akik kijelentették, hogy szívesen visszatérnének az F1-be, ha alacsonyprofilú gumikra váltanának át, de a 2020-as év bekavarhat nekik.

A Pirelli korábbi igazgatója, Paul Hembery a 13"-os és a 18"-os abroncsok társaságában

A másik komoly napirendi téma a gumimelegítő-paplanok hanyagolása 2021-től, melyre többször is tett már kísérletet az FIA, de aztán biztonsági okokból nem tudták keresztülvinni a tervüket. Most azonban határozottan állást foglaltak ezzel kapcsolatosan: „Egy guminak akkor is biztonságosnak kell lennie, ha hidegen kigurulnak vele a bokszból” – áll az FIA tenderének hivatalos dokumentumaiban. „A gumik üvegesedésének hőmérsékletét is gondosan kell megválasztani, mivel ez a folyamat nem indulhat be, amíg akár a levegő, akár az aszfalt hőmérséklete meghaladja a 10°C-ot.”

Továbbá azt is hozzátették, hogy a téli, európai tesztekre külön, erre a célra kifejlesztett abroncsokat kell, hozzon a beszállító, és csak korlátozott számban állhat majd a csapatok rendelkezésére az élesben használatos versenygumikból. Ezentúl azt is előírják, hogy az esőgumikat és az intermediate abroncsokat is előmelegítés nélkül, azonnal használatba lehessen venni. Az FIA azt is hozzátette, hogy a legfontosabb, hogy növeljék a show élvezeti értékét, és ebben a gumiszállítónak is partnernek kell lennie, ugyanis ezeknek a feltételeknek már a jelenleg használatos abroncsok utolsó évében, 2020-ban a pályák 75%-án teljesülniük kell.

Ahogyan arról már korábban szó esett, minden versenyre három keveréket visznek majd, melyek az egyszerűség kedvéért, a kemény, a közepes és a lágy elnevezést kapják majd. Lássuk, mik az FIA elképzelései a három keveréket illetően:

- Kemény keverék: A versenytáv 22%-a alatt 2 másodperc lemaradás a standard köridőhöz képest

- Közepes keverék: A versenytáv 18%-a alatt 2 másodperc lemaradás a standard köridőhöz képest, körönként legyen 1,2 másodperccel gyorsabb, mint a kemény keverék

- Lágy keverék: A versenytáv 10%-a alatt 2 másodperc lemaradás a standard köridőhöz képest, körönként legyen 2,2 másodperccel gyorsabb, mint a kemény keverék

Az FIA ezentúl abban is reménykedik, hogy ezekkel a számokkal megnyilik az út a csapatok előtt, hogy több stratégia közül válogathassanak, hiszen nem lesz jelentős időbeli eltérés az alábbi három stratégia között:

- Közepes keverék + kemény keverék = egy kiállásos verseny

- Lágy keverék + 2x közepes keverék = két kiállásos verseny

- 3x lágy keverék + közepes keverék = három kiállásos verseny

Ami a gumikopást illeti, az FIA szerint ennek is tényezőnek kell lennie egy verseny során, azonban az abroncsok nem juthatnak el arra a pontra, hogy ne legyen lineáris a gumikopás mértéke, illetve ha véget ért egy versenyszituáció, vagy valaki már nem autózik az előtte lévő szélárnyékában, a kopás mértékének csökkennie kell az előző szituációban mérthez képest.

Idén is többször okozott már problémát a gumik szemcsésedése

A teljesítmény terén pedig szintén vannak előírásai a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, ugyanis a 2021-es, 18”-os abroncsoknak - megfelelő hőmérsékleti tartományban - legalább ugyanolyan jónak kell lenniük, mint a 2019-es gumiknak.

A jelentkezéseket augusztus 31-ig lehet benyújtani, amelyek közül szeptember 14-ig kiválasztják azokat, amelyek technikai és biztonsági szempontból is megfelelnek az elvárásoknak, s csak ez után választja majd ki közülük a Liberty Media, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni 2020-tól, melyet utólag még az FIA-nak is jóvá kell hagynia.