A McLaren válságértekezletet tartott

Nemigen lehet tovább a szőnyeg alá söpörni, hogy nagy bajok vannak Wokingban. Története legnehezebb időszakát éli az istálló, közel sem a csokibotrány a legnagyobb probléma.

Pattanásig feszült a helyzet a szebb napokat is látott istállónál. Évek óta gyakorlatilag sehol nincsenek, ami a teljesítményt illeti, de a téli szünetig el lehetett annyival intézni, hogy a Honda túl gyenge (volt) ehhez, megbízhatatlan és gyenge erőforrást bocsátott rendelkezésre.

Mindenki megváltásként tekintett a Renault-motorra, ám az istálló a biztató kezdet után drámaian visszaesett, zsinórban harmadszor maradtak pont nélkül, a Renault, a Haas, de lassacskán a Sauber is elhúzni látszik teljesítményben a wokingiaktól. Az eredeti célok arról szóltak, hogy a dobogóért kell harcolni, jelenleg ott tartunk, hogy önerőből a pontszerzés sincs meg. Most már látható, hogy nem (csak) a Honda volt a hibás a nagymúltú istálló gyengélkedésében, a zuhanás ellen pedig valamit most már tenni kellene.

A motor önmagában nem lehet hibás, mivel a Red Bull pontosan ugyanilyen Renault-erőforrással dolgozik (még), aminek segítségével rendre dobogóra áll valamelyik pilótája, sőt, Daniel Ricciardo két nagydíjat meg is nyert vele idén, a McLaren viszont ennek a teljesítménynek a közelébe sem kerül, sőt, most már jól láthatóan a gyári istálló mögé is zuhantak (pontszámban is).

A sajtó megszellőztette, hogy a McLaren összehívott egy válságértekezletet Le Castellet-ben, mert ez így nem mehet tovább. Ezen mindenki részt vett, de igyekeznek titokban tartani a részleteket. A válságmegbeszélés ténye azonban már kiszivárgott és el is ismerték.

Hosszan tartó, mély válságban a McLaren, nem látni az alagút végét

„Nem mondhatom el, pontosan mik hangzottak el, de a teljes csapatot igyekeztek buzdítani és ösztökélni a még jobb munkára. A teljes stábunk jelen volt. Nehéz időket élünk meg, de mindenki nekifeszül és reméljük, hamarosan elindulunk a javulás útján” – fogalmazott Stoffel Vandoorne, az istálló egyik pilótája.

Riporterek megkérdezték Fernando Alonsótól, hogy szívesebben lenne-e otthon, minthogy a rajtrács végéről indulva a mezőny hátulján kelljen harcolnia. A válasz egyértelmű volt, az Alonso-rajongók számára pedig reményt adhat, hogy a spanyol ász jövőre is marad a száguldó cirkuszban.

„Inkább vagyok itt. Egyike vagyok azon húsz pilótának, akik a világ legjobb munkáját végezhetik. Oké, igaz, hogy most nem vagyunk versenyképesek, de azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk, próbálkozzunk, előrébb lépjünk” – reagált Alonso.

Zak Brown csapatfőnök pedig odaszólt a korábban a McLarent kritizáló Martin Whitmarshnak is. „Valószínűleg munkanélküli. Biztos vagyok benne, hogy éppen állást keres. Hát itt nem fog találni…” – fogalmazott élesen a wokingiak vezérigazgatója. Szavakban már kiváló a McLaren, most már a teljesítményben is előre kellene lépni, mert az egész Formula-1-nek hátrány, ha olyan világbajnok istállók, mint a McLaren és a Williams a mezőny sereghajtói közt körözgetnek.