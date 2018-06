Hamilton: Nem hibázhatok többet

//formula.hu/f1/2018/06/20/hamilton-nem-hibazhatok-tobbet

2018-06-20 13:14:00

Lewis Hamilton beszélt arról, hogyan áll hozzá a Formula-1-hez mentális szempontból, és szerinte nem okoz gondot, ha az ember néha ideges. Franciaországban viszont nem hibázhat.

Az elmúlt két versenyen nyújtott gyenge teljesítménye után Lewis Hamilton elvesztette a vezetést a világbajnoki pontversenyben Sebastian Vettellel szemben, igaz mindössze egyetlen pont a hátránya.

A brit tudja, hogy nagyon hektikus a versenynaptár az augusztusi nyári szünetig, így nem hibázhat többet. Megpróbálja a legjobbat kihozni önmagából, a többi dolog pedig reméli, összeáll: „Arra bátorítom az embereket, hogy ne hallgassanak mások véleményére, csak a sajátjukra és hagyják figyelmen kívül azokat, akik korlátozzák őket az álmaik elérésében. Csak egy életünk van, ez az én mottóm.”

„Persze voltak pillanatok, mikor elidegeskedtem a dolgokat, de ez nem rossz tulajdonság. Csak 21 verseny van azonban az éven, így több hibát nem engedhetek meg magamnak, mivel minden futam létfontosságú. Kevesebbet kell foglalkoznom azzal, ami körülvesz engem. Ha mindent elkövetek, amire képes vagyok, akkor többet már nem tehetek.”

Hamilton megteszi, amit tud

A Mercedes pilótája kitért a világbajnoki címért folyó küzdelemre is, melyre elmondása alapján még sosem vágyott jobban: „Sok más dolog motivál az életben. Azonban a vágy, hogy újból világbajnok lehessek nagyobb bennem, mint valaha. Persze csinálom ezeket a dolgokat az életben és vannak más érdekeltségeim is, de egyikre sem lenne lehetőségem, ha nem lenne a versenyzés. Ez tett azzá, ami vagyok. Rengeteg idővel, lemondással járt, de minden percét élvezem, hogy most itt lehetek, imádom, amit csinálok, a versengést és a kihívásokat” – zárta Hamilton a gondolatait.

Hétvégén a Paul Ricard versenypályán folytatódik a világbajnoki címért folyó küzdelem, amely az első a zsinórban három hétvégén megrendezendő három futam közül, melyre korábban még nem volt példa az F1 történetében.