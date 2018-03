Honda: Tündérmeséből szomorú valóság

//formula.hu/f1/2018/03/25/honda-tundermesebol-szomoru-valosag

2018-03-25 11:10:00

A téli tesztek egyik meglepetése volt a Toro Rosso-Honda remeklése, úgy tűnt, a japánok elkapták a fonalat. Az ausztrál hétvége után azonban le kell szögeznünk, erre még várni kell.

Megbízhatónak és relatíve gyorsnak is tűnt a faenzai istálló a barcelonai tesztelésen, a csapat a harmadik legtöbb kört tette meg a két hétben, ráadásul az utolsó napi egyetlen, kisebb meghibásodást leszámítva gond nélkül futott a tavaly rendkívül sok hibát produkáló japán erőforrás.

Még azt is lehetségesnek tartották, hogy a McLarennel fognak vívni, sőt, a második félévben már le is győzik, önbizalommal tele, magabiztosan várták az idénynyitót. Az időmérő edzésen azonban kiderült, korai volt az öröm, a Toro Rosso egyik pilótája sem jutott túl a kvalifikáció első szakaszán (ráadásul Pierre Gasly teljesen utolsó lett).

Egy kiesés és egy utolsó hely, igen gyenge indítás 2018-ban is

Ekkor már elismerte az istálló, hogy ennél azért többet vártak (annak ellenére, hogy igazából a 2019-es esztendőre várják a nagy erősödést). Az időmérő edzésen az összes csapat (többségében) jelentősen gyorsabb kört futott, mint a tavalyi évben. Ez alól egyetlen kivételt láthatunk, a Hondára váltó Toro Rossót.

A legnagyobb ugrást a Renault hajtotta végre, nagyjából 1,9 másodperccel gyorsabb körre volt képes, mint tavaly ilyenkor. Hasonlóan sokat javított a McLaren-Renault is, de nem sokkal marad el tőlük a Sauber és a Red Bull sem. A Force India és a Mercedes egy másodperc körül javult, míg a Haas nagyjából bő nyolc tizeddel.

A Ferrari hét tizedet, a Williams pedig alig egy-két tizedmásodpercet javított. A lista végén pedig ott szerénykedik a Toro Rosso, az egyetlen istálló, amely képtelen volt a tavalyi (Sainz által) futott idejét megjavítani, sőt, kissé rontott is. A verseny sem sikerült jobban, ugyanis Pierre Gasly motorhiba miatt kiesett, Brendon Hartley pedig teljesen utolsóként, egyedül körhátrányt kapva, még a Saubertől is messze lemaradva fejezte be a versenyt.