Nagyobb a gond a McLarennél

//formula.hu/f1/2018/03/06/nagyobb-a-gond-a-mclarennel

2018-03-06 16:15:00

A tavalyi évben nevetség tárgya lett a Honda, annyiszor hibásodott meg az erőforrás. A McLaren idén Renault-ra váltott, ám az autó folyamatosan lerobban. Úgy tűnik, sokkal komolyabb a baj.

A wokingi istálló a megváltást várta az idei évtől, amikor is az elmúlt három évben folyamatosan lóerőhiánnyal és borzalmas megbízhatósággal jelentkező Honda-motortól megszabadultak, helyette a tavaly három futamgyőzelmet is arató Renault-val szerződtek. Mindenki a Toro Rossót féltette, hogy mire megy majd a Hondával, ám a jelek szerint a helyzet éppen fordított.

Az eddigi tesztnapokon a japán erőforrás hibátlanul működött, az első heti teszt legtöbb körét a Toro Rosso tette meg, nem kis meglepetésre. A McLaren azonban csetlik-botlik, a múlt héten és most is rendre lerobban a versenyautó. Ezt már nem lehet a Hondára fogni. Úgy nézett ki, hogy a múlt heti gondokon könnyedén felülkerekedik a csapat, de a keddi tesztnap ennek az ellenkezőjéről tanúskodik, sőt, a McLaren akár a karosszéria áttervezésére is kényszerülhet, mivel a motor hűtése elégtelennek tűnik, állandóan túlmelegszik.

Nem sok öröme telik eddig Stoffel Vandoorne-nak a második heti tesztelésben, a keddi napon délelőtt (kétszer is), valamint délután is megállt alatta a McLaren-Renault, ebből kétszer a piros zászlót is elő kellett venni emiatt. A délelőtti két, váratlan megállást, a Motorsport.com információi szerint elektromos probléma, az akkumulátor hibája okozta, de hosszabb vizsgálat szükséges a lerobbanás pontos okának kiderítéséhez.

A McLaren még Honda nélkül sem lett megbízható

Egyelőre nem tudják a szakemberek, hogy a McLaren, vagy a Renault hibázott, de az világos, hogy nem a Honda. A múlt hét után ismét súlyos órákat veszít a nagynevű istálló, ami nem igazán segíti a felkészülésüket a szezonra. Ráadásul, a jelek szerint a karosszéria sincs egészen rendben.

A múlt héten komoly égésnyomok jelentek meg a motor mögötti borításon, emiatt plusz lyukakat fúrtak az elembe, ezzel is segítve a forró levegő eltávozását a motortérből. Úgy fest, hogy ez sem volt elég, több szakember ugyanis megint kiszúrta az égésnyomokat ugyanott, ahol múlt héten is látható volt. Ez arra kényszerítheti az istállót, hogy villámgyorsan áttervezze a teljes karosszériát, hogy könnyebben áramoljon a levegő és megfelelő legyen végre az autó hűtése.

A Hondával töltött évek után rémálmaiban sem gondolta volna Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne, hogy ismét folyamatosan attól kell félniük, mikor lép fel újabb technikai hiba és mikor áll meg a McLaren. Mindenesetre a Honda kiebrudalása után az elmúlt nyolc nap eseményei rettentő kellemetlenek lehetnek a wokingiak számára. A végén igaza lesz Nigel Mansellnek Fernando Alonso WEC-ben való versenyzésével kapcsolatban?

Friss: A McLaren közölte, hogy hidraulikus probléma miatt állt meg délután Vandoorne autója, ezúttal nem az elektronika volt a ludas. Bőven lesz dolga az istállónak rájönni a folyamatos meghibásodások okára.