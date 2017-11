Bottas győzelmével zárul a 2017-es szezon

//formula.hu/f1/2017/11/26/bottas-gyozelmevel-zarul-a-2017-es-szezon

2017-11-26 15:40:00

Az Abu Dhabi Nagydíjon aratott kettős győzelmével búcsúztatta az idei versenyévadot a Mercedes: Valtteri Bottas a pole-ból indulva megszerezte karrierje harmadik sikerét, a néha ijesztgető Lewis Hamilton pedig beérte a második hellyel.

Különösebb bátorság nélkül kijelenthetjük, hogy nem a valaha volt legizgalmasabb Abu Dhabi Nagydíjat hozta az idei Formula-1-es évad fináléja – hasonlóan kevés eseménnyel csorgott le az 55 kör, mint tavaly, csak ezúttal bajnoki címet sem osztottak.

Beszédes adat, hogy a nyitókör végén az első 12 helyezett ugyanabban a sorrendben állt, amilyenben elrajtoltak, és mögöttük is csak Kevin Magnussen megpördülése és Stoffel Vandoorne pozícióvesztése idézték elő a főbb helycseréket. No, de nem célunk, hogy lehangolóak legyünk így a szezon végén, elvégre történtek is azért dolgok!

Az élmezőny tehát eljött Bottas, Hamilton, Vettel, Ricciardo sorrendben, és Sergio Perez tulajdonképpen nyert egy pozíciót az első körben Nico Hülkenberggel szemben, ám a magát elfékező német a bukóteret átvágva visszaállt a Force India elé. Manővere egyértelműen szabálytalan volt, de nem akarta visszaadni pozícióját, ehelyett elfogadta a rá kirótt öt másodperces időbüntetést, és jól is járt, hiszen az első bokszkiállásig sikerült akkora előnyt kiautóznia Perezzel szemben, hogy a kényszerű várakozással együtt is elé térjen vissza.

A csaták főként a mezőny második felében alakultak ki: a rajt utáni percekben körökön át nézhettük, ahogy Romain Grosjean megpróbál átjutni Lance Strollon, ami eleinte csak időlegesen sikerült neki, hiszen a Williams kanadaija a második DRS-zónában vissza tudott támadni, de az oda-visszaelőzgetés addig folyt, amíg a francia végül sikerrel nem járt.

A bokszkiállások közeledtével Daniel Ricciardót kezdte utolérni a baj az élmezőnyből: az ausztrállal történt pár bosszantó dolog: egy alakalommal a szalagkorlátot súrolva elveszített néhány elemet az autója, majd szerelői csak nagy kapkodással készültek el a kerékcseréjére, a fő csapás viszont ezt követően jött, amikor hidraulikai gondok miatt megállt az autója a pályán. Ez azt is jelentette, hogy Ricciardo elveszítette az egyéni tabella 4. helyét a most negyedikként befutó Kimi Raikkönennel szemben.

Hamilton az első etapban nem tudott közel kerülni Bottashoz, aztán a szuperlágy gumikon azonban a finn kezdetben szenvedett. A világbajnok gyorsan megérkezett csapattársa mögé a verseny féltávja környékén, de csata ekkor sem alakult ki közöttük, és Bottas végül vissza is tudta szerezni kényelmes, néhány másodperces előnyét.

A verseny másik kiesője Carlos Sainz lett, ezúttal viszont nem a Renault-val volt hiba, legalábbis nem úgy, ahogy arra számítani lehetne az elmúlt hetek motorgondokjai után: a szerelőcsapat vétett komoly hibát, amikor nem rögzítették megfelelően az autó bal első kerekét a cserénél. A spanyol emiatt már kis híján a bokszkijárat alagútjánál a falnak ment, végül a pályán volt kénytelen félreállni és feladni a küzdelmet.

A Renault azonban ezzel együtt is örülhetett: Hülkenberg bejött a 6. helyen, amiért nyolc ponttal jutalmazták, ez pedig elég volt a csapat számára ahhoz, hogy felugorjon a konstruktőri tabella vágyott hatodik pozíciójába, a Toro Rosso elé. Sem a faenzaiak, sem a Haas nem szerzett pontot, így nem nehezítették a francia gyári csapat dolgát. Pierre Gasly inkább egy megpördüléssel és egy további kicsúszással hívta fel magára a figyelmet.

Bottas tehát végül megszerezte harmadik F1-es győzelmét, hogy kellemes szájízzel zárja a szezont, mögötte pedig Hamilton, Vettel, Raikkönen és Verstappen futottak be a célba. A Mercedes finnjének győzelme ellenére az egyéni tabella második helye a tabellát sokáig vezető Vettel ölében landolt.

Mindkét Force India pontszerző lett, ahogy Alonso is a legjobb tíz között zárta a McLaren-Honda, Felipe Massa pedig önmaga utolsó versenyét.

Az Abu Dhabi Nagydíj végeredménye: