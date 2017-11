Ocon Grosjeant hibáztatja, aki nem érti, miért kapott büntetést

Amíg Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne és Daniel Ricciardo is versenybalesetként értékelte a kettes kanyarban történteket, Esteban Ocon és Romain Grosjean egymástól eltérően vélekedett a hatos kanyarban történt koccanásukról. A Force India versenyzője F1-es karrierje során először adott fel versenyt az F1-ben, miután páros mutatványban csúszott ki a bukótérbe honfitársával együtt, akit később tíz másodperces stop/go büntetésre ítélt a versenybíróság.

1st time since 2014 i retire a single seater race, Grosjean lost his car and crashed into mine... A week end to forget! #EO31 #BrazilGPِ pic.twitter.com/PL0kjhcskU