Rosberg nem kritizálja, hanem dicséri Hamiltont

//formula.hu/f1/2017/11/07/rosberg-nem-kritizalja-hanem-dicseri-hamiltont

2017-11-07 11:20:00

2017-11-07 11:20:00

A négyszeres F1-es bajnok az utóbbi időben többször is negatív színben tüntette fel rivalizálását Nico Rosberggel, a tavalyi világbajnok azonban ügyet sem vet egykori ellenfele véleményére.

Lewis Hamilton néhány héttel ezelőtt két kulcsfontosságú elemet nevezett meg azt illetően, hogy mi segített neki idei remek teljesítményében: az egyik a Mercedes sportigazgatójával, Toto Wolffal való téli beszélgetés, a másik nem meglepő módon Nico Rosberg visszavonulása volt. A brit úgy fogalmazott, hogy „amikor két erős pilóta van a csapatodban, és ők harcolnak egymással, az egész olyan, mint egy hatalmas erejű hurrikán, amely betör a szobába”, és amikor az Autosport felvetette ezt 2016 világbajnokának, így válaszolt: „Ez egy idézet Lewistól, melyet bóknak veszek!”

A német úgy véli, hogy Hamilton egészen másképp emlékezne vissza rivalizálásukra, ha ő lett volna bajnok 2016-ban. „Én nyertem, amely nem lehetett túl kellemes számára, de nekem sem lett volna az, ha én nem tudok nyerni. Nekem pozitívan alakult, hiszen talán mi voltunk a Forma-1 legsikeresebb párosa eredmények szempontjából. A legmagasabb szintig hajtottuk egymást, amely nem könnyű, de szerintem ez visz előre, és tartja benned a motivációt. Ezért nevezném pozitívnak.”

„Láthatóan intenzív és nagy kihívást jelentő helyzet volt, de annál nagyobb elismerés volt győztesként kijönni belőle, azzal a Lewisszal szemben, aki maga írja át a rekordokat. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy legyőztem őt, amely hozzájárult ahhoz, hogy teljes mértékben elégedett legyek a karrieremmel, mert egyszerűen tökéletesen zárult” - mondta Rosberg, aki nyitott arra, hogy ismét normális kerékvágásba kerüljön kapcsolata Hamiltonnal.

„Tény, hogy már egyáltalán nem vagyok ellenfél, teljesen más a helyzet, 100%-osan kiszálltam. Ez sok mindent megváltoztat, ezért nem látom okát, hogy idővel miért ne lehetne újra normális beszélgetéseket kezdeményezni egymással. Mindig is nagyra tartottam őt, nincsenek ellenérzéseim felé - noha az akkori helyzet nehéznek bizonyult, az alapvető tisztelet mindig megvolt az irányába. Még mindig tisztelem őt, mint pilótát és embert - így is volt, és így is lesz, ez 14 éves korunk óta változatlan.”