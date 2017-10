Massa incidensei Vettellel és Verstappennel

//formula.hu/f1/2017/10/30/massa-incidensei-vettellel-es-verstappennel

2017-10-30 10:02:00

Felipe Massát a visszavonulása után hívták vissza a Williamshez januárban. Ennek Sebastian Vettel és Max Verstappen több alkalommal is kevésbé örült idén, legutóbb Mexikóban.

Az idei évben Felipe Massa időnként talán túlságosan is keményen versenyez, bár csapata balszerencsés döntései és a bakui technikai gond miatt, még ha nagyon furcsa is kimondani, a fiatal Lance Stroll több pontot gyűjtött (40-36), mint a rutinos brazil. Mexikóban a Vettellel szembeni, talán már sportszerűtlen védekezési manőverével hívta fel magára a figyelmet.

Vettelre és Max Verstappenre egyébként is kis túlzással rászállt Massa, egyes összeesküvés-elméletek szerint a Mercedes-motorral szerelt Williams némi segítséget adott már többször is a Mercedes gyári csapatának, amikor erre szükség volt. Ennek első felvonása Oroszországban történt, amikor Vettel a kevésbé elhasználódott abroncsokkal gyorsan felzárkózott a versenyben vezető Valtteri Bottasra és az utolsó körre teljesen utolérte. Ám támadnia nem sikerült, Felipe Massa ugyanis rossz ütemben húzódott le előle. Egyébként sem biztos, hogy összejött volna a győzelem a németnek, de mindenképpen lehetett volna egy lövése. Nem is viselte könnyen Massa furcsa manőverét, középső ujjával jutalmazta.

Massa rossz ütemben engedte el Vettelt, ráadásul az ideális íven maradt fontos pillanatokban

Valódi, pozícióért folyó csatában találkoztak össze vasárnap Mexikóban, Felipe Massa lassabb autóval, de az egyenesre beállított Mercedes-motorral rendelkezett, Vettelnek így nem volt könnyű dolga az előzést nem igazán megkönnyítő mexikói pályán. Végül külső íven sikerült az előzés, bár Massa teljesen leszorította a pályáról a négyszeres világbajnokot, egyáltalán nem hagyott helyet riválisának. Annak fényében különösen nem tűnik sportszerűnek, hogy a verseny hajrájában Lewis Hamiltont szintén pozícióharcban látványosan könnyedén engedte el, pedig ekkor éppen az utolsó pontot érő helyet adta fel.

Még Massa kereke is elhagyta a pályát, annyira nem hagyott helyet Vettelnek, pedig a Ferrari érezhetően gyorsabb volt

Max Verstappennek Monzában gyűlt meg a baja Massával. A holland a brazilt okolta a verseny elején történt balesetük miatt, Massa szerint egyszerű versenybaleset volt és inkább Verstappen volt túlságosan agresszív és oldalról belement. A Red Bull pilótája húzta a rövidebbet, defektet kapott és nagy hátrányba került a kerékcserével. Idén Japánban is találkoztak egy lekörözésnél, éppen Lewis Hamilton ellen vívott kőkemény csatát Verstappen a győzelemért, amikor az utolsó körökben a Massa-Alonso páros mögé értek, akik pedig a 10. helyért küzdöttek ádáz módon. A brazil közel fél körön át feltartotta a kanyargós részen fiatal holland vetélytársát, aki emiatt össze is szedett plusz másfél másodperc hátrányt, így a maradék esélye is elszállt az előzésre.

Monzában Verstappennel koccantak össze, a holland jobb első kereke bánta

Felipe Massa valószínűleg pályafutása utolsó két futamára készülhet hazai közönség előtt és Abu Dhabiban, a hírek szerint ugyanis Robert Kubica, Paul di Resta, esetleg Danyiil Kvjat válthatja. Korábban Pascal Wehrlein neve is felmerült, ám úgy tűnik, nem a német lesz a befutó.