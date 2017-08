F1

Elhárult a legfontosabb akadály Kubica visszatérése elől

2017-08-01 14:42:00

Szerző: Kármán Zoltán, fotó: dppi

Robert Kubica az egyik legfontosabb lépcsőfokot is teljesítette az egyre valószínűbb visszatérése előtt, most már valóban csak a lengyel pilótán és szerdai teljesítményén múlik, mikor ül autóba hivatalosan is.

Az FIA egyik kötelező tesztje hosszú évek óta, amikor is minden Formula-1-es pilótának ki kell tudnia szállni a versenyautójából mindössze öt másodperc alatt. Kedden délelőtt kerített erre sort Robert Kubica és nem is jelentett gondot a lengyel közönségkedvencnek a megadott időn belül kikászálódnia a Renault RS17-eséből. Teljesen versenyre beállított autóval kell átmenni a teszten, tehát minden biztonsági öv bekapcsolva és szorosra állítva. Kubica esetében a jobb karjának némileg korlátozott mozgása miatt lehetett ok aggodalomra, ami még 2011-ben, egy ralibaleset alkalmával sérült meg súlyosan. Kubica szerdán Magyarországon is megmutathatja, hogy gyors és fizikálisan is bírja Az FIA közleményben tudatta, hogy probléma nélkül teljesítette Kubica a kötelező tesztet. Az egyszeres futamgyőztes lengyel már két ízben is tesztelt egy 2012-es Renault-val a nyár során, egyszer Valenciában, majd július közepén Paul Ricardban is. A teljesítmény és a munkabírás is figyelemre méltó volt mind Kubica, mind az istálló elmondása szerint is. Szerdán eldőlhet az utolsó kérdés is, hogy az új szabályok szerint megépített 2017-es Renault-val is bírja-e fizikálisan Robert Kubica a megterhelést, ugyanis a nagyobb kanyarsebességek miatt a pilóták idén nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Ha ez sem okoz problémát a lengyel versenyzőnek, akkor szinte bizonyos, hogy 2018-ban újra a rajtrácson köszönthetjük a népszerű, 31 éves pilótát. Egyelőre a jelek arra mutatnak, hogy Kubica vezetési tudása nem kopott meg a kihagyott 6,5 év ellenére sem.

