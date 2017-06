http://formula.hu/f1/2017/06/19/williams-honda-mclaren-alfa-romeo

Két forgatókönyvet vázol fel a sajtó arra az esetre, ha felbomlik a sikertelen McLaren-Honda házasság: az egyik esetben a Mercedesszel köttetne új frigy – a másikban a Ferrarival pepitában.

Amennyiben a McLaren szakít partnerével, a Hondával, érdekes vándorlás alakulat ki a motorszállítók között a 2018-as szezonban. A japán cég korábban bejelentette, hogy jövőre a Saubert is ellátja az erőforrásaival, így logikusnak tűnik, hogy a McLaren távozásakor ők lépnek gyári státuszba. A svájci Blick szerint azonban más a helyzet: a Williams megválna a Mercedes-motortól is, hogy első számú csapattá váljon.

Ebben az esetben pedig a McLaren kapná meg az eddig Williamsnek járó hajtásláncot. A lap szerint azonban: „A fő kérdés az, hogy az Ezüstnyilak vissza akarnak-e kapni egy olyan erős riválist, mint a McLaren. Ami a Saubert illeti, a végkifejlet nem számít, mindenképp a Honda második számúja lesz jövőre.”

A spanyol Marca lap eközben azt fejtegette, hogy a McLaren Le Mans-i projektre készülhet, melyben Fernando Alonso is szerepet kap. Zak Brown ügyvezető igazgató jelenléte nagy figyelmet kapott a 24 órás versenyen – habár ő saját csapata, a United Autosports révén is érdekelt volt –, a forrás szerint pedig Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója is feltűnt, a páros pedig az előkészület első lépésein ügyködött.

A motorsport.com-on egy másik lehetőség – bevallottan eszmefuttatás – is felmerült, amely szerint a McLarent nem a Mercedes, hanem a Ferrari segítené ki. Adam Cooper szakújságíró szerint azonban a csapat nem venné fel a régi rivális nevét, helyette Alfa Romeóra keresztelnék át az erőforrást. Sergio Marchionne Ferrari-elnök álma, hogy az F1-ben 50-es évek elején taroló márka – amely ma a Fiathoz tartozik – újra feltűnjön a királykategóriába. A Ferrari hivatalosan már nem az FCA része, Marchionne azonban egyben a konszern vezérigazgatója is.

A szerző emlékezetett rá, hogy míg az elmúlt években a Mercedes-motorjával versenyzett volna minden csapat, addig idén a Ferrari jelentősen felzárkózott, ráadásul a Sauber Hondára váltásával a háttér is meglenne a Scuderia és Haas mellett egy harmadik csapat ellátásához. Ráadásul, kicsit másképp, de Fernando Alonso visszatérése a Ferrarihoz is megvalósulna…