Zanardi: Lehetséges Kubica visszatérése

http://formula.hu/f1/2017/06/08/zanardi-lehetseges-kubica-visszaterese

2017-06-08 13:39:00

2017-06-08 13:39:00

A korábbi F1-es pilóta, aki 2001-ben mindkét lábát elvesztette egy balesetben a Lausitzringen, úgy véli, nem véletlen, hogy a Renault lehetőséget adott a lengyelnek az autójuk kipróbálására.

Ha van valaki, aki tudja, hogy milyen érzés visszatérni egy nagyon súlyos sérülésből, akkor az Alex Zanardi. A Formula-1-ben is megfordult versenyző 2001-ben a CART-széria lausitzringi versenyén szenvedett súlyos balesetet, amelyben mindkét lábát elveszítette. Később azonban visszatért a pályákra speciálisan átépített autók volánjánál, a WTCC-ben futamokat is nyert, az utóbbi években pedig a paralimpiákon szerepelt eredményesen: Londonban aranyérmes is lett.

Éppen ezért Zanardi véleményére különösen adni lehet akkor, ha a 2011-ben ralizás közben komoly karsérülést szenvedő Robert Kubica esetleges F1-es visszatéréséről van szó. A téma a napokban ismét felkapott lett, köszönhetően annak, hogy a lengyel kedden a Renault néhány évvel ezelőtti autóját tesztelhette. Zanardi szerint mindez nem lehet véletlen, s úgy érzi, a 2008-as Kanadai Nagydíj győztese számára nem kizárt, hogy újra rajthoz álljon a száguldó cirkuszban:

„Olvastam, hogy több mint száz kört tett meg, szóval vissza tudna térni ebbe a sportba. És véleményem szerint nem csak a véletlen műve volt, hogy a Renault engedte tesztelni az autót. Remélem, visszatér, mert egy kiváló versenyzőről és emberről, egy remek srácról van szó, és természetesen óriási sztori lenne” – nyilatkozta Zanardi a Corriere dello Sport hasábjain.