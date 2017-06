Vettelnek határidőt szabott a Ferrari?

http://formula.hu/f1/2017/06/08/vettelnek-hataridot-szabott-a-ferrari

2017-06-08 11:11:00

2017-06-08 11:11:00

Sebastian Vettel szerződése ez év végén lejár a Ferrarinál, a Mercedesszel többször is hírbe hozták már a négyszeres világbajnokot. A hírek szerint a Ferrari határidőt szabott a német pilótának a szerződéshosszabbításra.

Ha igaz a legújabb híresztelés, akkor Sebastian Vettelnek az idei Olasz Nagydíjig el kell döntenie, mit szeretne a jövőjével kapcsolatban lépni. A Ferrari szeretné megtartani négyszeres világbajnok pilótáját, ám úgy fest, hogy a Mercedes is szemet vetett Vettelre. Igazából a németnek jó oka lenne maradni a Scuderiánál több okból is.

Hosszú évek várakozása után végre olyan versenyautót kapott Sebastian Vettel, amivel az idei szezonban komoly esélye van elhódítani a világbajnoki címet, ráadásul elég szép előnnyel vezet is az összetettben hat futamot követően, 25 ponttal előzi meg Lewis Hamiltont. A Ferrarinál egyértelműen előtérben van, a Mercedesnél tartania kellene attól, hogy sokkal inkább megoszlik a figyelem közte és Hamilton között.

Vettel a Ferrari teljes támogatását élvezi, de Monzáig döntenie kell

Egyelőre Vettel egyszer sem kommentálta a jövőjéről szóló pletykákat, de majdnem mindenki arra számít, hogy marad az olasz istállónál és szerződést hosszabbít. A Sport Bild című lap szerint a Ferrari elnöke, Sergio Marchionne mindenképpen dűlőre akarja vinni a dolgot a monzai fordulóig. Az Olasz Nagydíj egyébként is az a helyszín, ahol döntő többségében a Ferrari be szokta jelenteni a korábbi években is következő évi pilótapárosát.

A Mercedesnél kevésbé egyértelmű a helyzet, Valtteri Bottas 1+1 éves kontraktust írt alá az Ezüst Nyilaknál. Az utóbbi időszakban a német istálló elégedetten nyilatkozott a finn versenyzőről, így vélhetően élnek majd opciós jogukkal és megtartják Bottast. Bottas helyére merült fel Vettel mellett még Fernando Alonso neve is, ennek valószínűsége azonban csekély.

A Ferrarinál egyelőre egyik pilótának sincs élő szerződése 2018-ra, Kimi Raikkönen jövője különösen bizonytalan. A finn jégember korábban már nyilatkozott erről, hogy vagy szerződést hosszabbít a Scuderiánál, vagy visszavonul a Formula-1-ből.