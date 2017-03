http://formula.hu/f1/2017/03/25/mclaren-fernando-mindent-megtett-bravo

2017-03-25 10:15:00

2017-03-25 10:15:00

A wokingiaknál nem győzik méltatni Fernando Alonso teljesítményét, csak az a baj, hogy a csapat még mindig abban a helyzetben van, amikor egy 13. helyezésnek kell örülniük. Stoffel Vandoorne-nak ráadásul ennyi sem jutott.

A kétszeres világbajnok maga is érezte, hogy egy rendkívül jól kivitelezett kört rakott össze utolsó Q2-es próbálkozásán, ám mivel még ezzel is távol volt attól, hogy bejusson a legjobb tíz közé, nem tartotta indokoltnak a túl nagy örömködést. Valahogy így éreznek a McLaren vezetőségében is, ahol azért nem mulasztották el megemelni nem létező kalapjukat Alonso előtt.

„Fernando a tapasztalata minden szegletét előrántotta ezen a délutánon, amihez természetes gyorsasága párosult, ezáltal pedig olyan tökéletes kört rakott össze, amely többet érdemelne a 13. helynél” - fogalmazott az istálló sportigazgatója, Eric Boullier. „Ám az igazság az, hogy az autónk pillanatnyilag csak erre képes. Fernando viszont mindent kihozott belőle, bravo!”

„Tudjuk, hogy sem a teljesítmény, sem a megbízhatóság terén nem tartunk ott, ahol kellene, de közösen dolgozunk a problémákon, és lenyűgöz, hogy micsoda büszkeség és lojalitás létezik a McLaren és a Honda között.”

Stoffel Vandoorne-nak viszont csak a 18. hellyel kellett beérnie, ám nála ütközött ki a csapatvezető által említett műszaki gond, és ez kárhoztatta őt az utolsó előtti rajtsorra.

„Gondom akadt az üzemanyagnyomással a Q1-ben, ezért az első két kísérletemet félbe kellett szakítanom, hiszen a motor csak alacsony teljesítményen tudott dolgozni” - részletezte a belga. „Kár érte, hiszen a harmadik edzésen még minden a helyes irányba haladt és magabiztos voltam. Amikor pedig a végén csak egy lehetőségünk van köridő feljegyzésére, akkor mindig nehéz helyzetbe kerülünk, hiszen nem szabad elrontani.”