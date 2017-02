A Honda újratervezett olajtartálya sem működik

http://formula.hu/f1/2017/02/28/a-honda-ujratervezett-olajtartalya-sem-mukodik

2017-02-28 09:58:00

A McLaren számára eddig a legsötétebb 2015-ös pillanatokat idézi a barcelonai teszt első két napja: Fernando Alonso a hétfő nagy részét garázsban töltötte, kedd reggel pedig Vandoorne-nak akadt problémája - pedig újratervezett olajtartállyal dolgoztak.

Fernando Alonso a hétfői tesztnap délelőttjén az olajtartály hibája miatt volt kénytelen a garázsban maradni, ahonnan délutánig ki sem dugta az orrát. A spanyol végül 27 kört tudott teljesíteni, köridő tekintetében az utolsó előtti, a megtett körök számában pedig az utolsó helyen végezve. A kétszeres bajnok nagyon szomorú volt amiatt, hogy ilyen nehezen kezdődött csapata felkészülése a 2017-es szezonra, de úgy tűnik, csapattársáé, Stoffel Vandoorné is hasonlóan alakul.

Sőt, a Jenson Button helyét elfoglaló belga két installációs kört követően megállt a bokszutca bejáratánál, s bár az első óra végén visszatért a pályára, mért kört nem tudott futni. Az Alonso által hétfőn délelőtt használt erőforrást a McLaren kiszerelte a MCL32-esből, hogy visszaküldjék a Honda sakurai bázisára további analízis érdekében, a Honda F1-es projektjét irányító Yusuke Hasegawa azonban úgy véli, hogy sejtik, mi okozhatta a problémát.

„Az első vizsgálatok alapján úgy gondoljuk, hogy a 2017-es olajtartály kialakításában vannak hibák, de mielőtt megerősítenénk ezt, további vizsgálatnak kell alávetnünk” – idézte a japánt a Motorsport.com. A BBC mindeközben arról számolt be, hogy a szóban forgó tartályt a teszt elején módosították, ahogyan a keddi napra virradóra is átalakítástokat végeztek el rajta, a probléma azonban mélyebben gyökerezik, hiszen a csapat továbbra sem tud érdemi munkát végezni Barcelonában. Gary Anderson, az Autosport szakírója úgy véli, hogy alapvető hibák vannak a Honda rendszerében, hiszen ilyen problémák általában a pályák gyors szakaszain lépnek fel, a tartály azonban installációs körökön, alacsony sebességnél is meghibásodást jelzett.

Az Autosport Vandoorne nyilatkozatára hivatkozva azt írta, hogy a belga csak elővigyázatosságból állt meg a bokszutca elején, a csapat pedig nem gondolja, hogy műszaki hiba állt volna a kényszerstop hátterében.