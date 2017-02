Bottas: Nico is le tudta győzni Hamiltont

http://formula.hu/f1/2017/02/15/bottas-nico-is-le-tudta-gyozni-hamiltont

2017-02-15 15:59:00

A finn, aki „nem második vagy rosszabb helyekért” megy a Mercedeshez, Nico Rosberg vb-címéből merít erőt – más viszont épp arra figyelmeztetett, Bottas nem azt a szintet képviseli, mint a tavalyi bajnok.

Habár Valtteri Bottas csatlakozásakor a Mercedeshez sokan arra a megállapításra jutottak, a finn pilóta csak másodhegedűs lehet Lewis Hamilton mellett, Bottas egyre több magabiztos nyilatkozatot ad, melyekben a háromszoros világbajnok csapattárs elleni harcról, valamint saját maga címszerzési esélyeiről beszél. Vagy éppen arról, miért merít erőt Nico Rosberg 2016-os bajnoki sikeréből.

„Úgy érzem, lehetőségem van rá. Nico megmutatta, hogy Lewist le lehet győzni. Én pedig határozottan nem a második vagy rosszabb helyekért vagyok itt” – mondta a német Sky Sportsnak. „Egyértelmű, hogy kihívás lesz, Lewis ellen mindig az. Ugyanakkor egy óriási lehetőséget is jelent.”

Bottas leszögezte, nem kicsinyli le Hamilton képességeit és eddigi sikereit: „Őszintén tisztelem, amit elért a karrierje során, a rengeteg pole-pozíciót és győzelmet, a három bajnoki címet. Nekem még mindig nincs futamgyőzelmem, sokat kell bizonyítanom. Igazából semmit nem tettem még le az asztalra a Formula-1-ben, még minden előttem áll” – folytatta szokásos szerénységével.

A párhuzam a kilencszeres dobogós szavaiban kétségtelen: ha Nico Rosberg, aki az első három közös évben kikapott Hamiltontól, végül le tudta győzni a britet, akkor ő is képes lehet rá. Ezzel áll ellentétben Alessandro Zanardi közelmúltban tett nyilatkozata: „Hamilton számtalanszor bizonyította már, hogy eggyel magasabb szinten áll a többieknél. Rosbergnek sikerült egyszer legyőznie őt, de ez a különleges kvalitásai miatt volt. Bottas nagyon jó versenyző, ez nem is lehet kérdés, de ő nem Nico. Lewisnak még könnyebb lesz dominálnia” – mondta a La Gazzetta dello Sportnak az F1-et is megjárt paralimpikon.