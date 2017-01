Így verheti meg a Red Bull idén a Mercedest

http://formula.hu/f1/2017/01/27/igy-verheti-meg-a-red-bull-iden-a-mercedest

2017-01-27 11:57:00

A Red Bull aerodinamikai potenciálja soha nem volt kérdés, ezért nagy változások zajlanak a motorszállító Renault F1-es boszorkánykonyhájában is.

A V6-os hibridek korszakának felvirágzásával egyidejűleg ragyogott legfényesebben a Mercedes csillaga, hiszen a brackley-i alakulat (a brixworthi-i motorrészleg hathatás segítíségével) az elmúlt három évben egyszer sem engedte ki a kezéből a konstruktőri és egyéni bajnoki címeket. A tavalyi szezonban a Red Bull bizonyult a legnagyobb kihívójuknak, két futamgyőzelmet is elcsaklizva előlük. A szabályváltozásoknak köszönhetően mindenki azt várja a Milton Keynes-iektől, hogy idén már a világbajnoki címre is esélyük lesz, ám mint minden erős konstrukcióhoz, az RB13-ashoz is kell egy izmos erőforrás.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke tavaly azt mondta, hogy partnerük, a Renault motorja 5%-os, kb. 45 lóerős hátrányban van a Mercedes aggregátjával szemben. „Úgy vélem, ha sikerülne visszatérnünk 3%-on belülre, ahol a V8-asokkal álltunk, onnantól nagy dolgokat érhetünk el. Remélhetően, némi stabilitással ezt el is érhetjük” – nyilatkozta a brit a Motorsport.com-nak. Cyril Abiteboul, a Renault ügyvezető igazgatója szerint a helyzet nem ilyen egyszerű. „Ha tavaly 3%-on belül lettünk volna, az még nem tette volna őket automatikusan vb-esélyessé” – mondta a francia. „Tudjuk, hogy hol szeretnének lenni, a mi célunk pedig az, hogy ne csak 1%-os lemaradásban legyünk, hanem hogy miénk legyen a legjobb motor a mezőnyben. Több elképzelésünk is van technikai téren azt illetően, hogy hogyan lehetünk jobbak a Mercedesnél a jövőben.”

Horner szerint a Renault 2015-ben tapasztalt problémái nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a francia gyártó rátaláljon a helyes útra. „A nehézségek katalizátorként működtek, a változás megtörtént, ennek előnyeit pedig már szezon közben elkezdtük érezni” – mondta a csapatfőnök, aki szerint az aerodinamikai szabályváltozások ellenére a motoroknak továbbra is nagy szerepük lesz a csapatok teljesítményében. „Nem lehet szembemenni azzal a ténnyel, hogy a motorerő fontosabb lesz, mert a pilóták több időt fognak padlógázon tölteni, az autók megnövekedett leszorítóereje miatt. Nagyobb lesz az ellenállásuk, ezért az erőforrásokra komoly szerep hárul majd, de ahogyan az lenni szokott, a két terület kombinációja fogja meghozni a sikert. A szabályok stablitásának köszönhetően remélem, hogy a motorok teljesítménye egyre közelebb fog kerülni egymáshoz” – tette hozzá a brit.