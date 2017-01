Nyugodjunk meg, Carey szerint lesz Brit Nagydíj

http://formula.hu/f1/2017/01/24/nyugodjunk-meg-carey-szerint-lesz-brit-nagydij

Az F1 új vezére, Chase Carey szerint egyezkedés megy, de Nyugat-Európára akarják építeni a sorozatot - szóval semmi gond nincs, Brit Nagydíj a jövőben is lesz majd.

A hét híre eddig mindenképpen az, hogy Bernie Ecclestone lemondott a Formula-1 irányításáról és már Chase Carey, valamint a Liberty Media a vezér - utóbbi már fel is állította "stábját", melyben szerepet kap Ross Brawn és Sean Bratches is. Carey a Brit Nagydíjjal kapcsolatban is biztatót mondott: nyugodjunk meg, lesz.

"Lesz Brit Nagydíjunk. A Formula-1 alapja Nyugat-Európában van, erre akarunk építeni, ezt akarjuk növelni. Egy dinamikus alkudozás, egyezkedés folyik, de egészséges kapcsolatot akarunk a szervezőinkkel" - magyarázta a helyzetet Carey a brit BBC kérdésére. Mint ismert, Silverstone már gyakorlatilag eldöntötte, hogy 2019-től nem ad otthont az F1-nek, de ezek szerint lesz megoldás a helyzetre.

Carey azt is hozzátette, hogy nagyobb és jobb eseményeken dolgoznak, Ross Brawn pedig szót ejtett a többi F1-es pályáról is. "Nagyon sok új pálya rendkívül izgalmas és hozza a saját tényezőjét magával a Formula-1-be. Itt akarnak lenni, tagja akarnak lenni annak a körben, amelyben ott van Monaco, Silverstone, Monza, Hockenheim, vagy a Nürburgring."

"Szerintem Silverstone nagyon fontos, mert a Formula-1 magját a hagyomány adja. Ezeket a hagyományokat meg kell őrizni, mert nagy értéket jelentenek" - tette hozzá a brit helyszínnel kapcsolatban Brawn.