Az új szabályok kihúzhatják Perez méregfogát

2017-01-24 11:20:00

Az elmúlt évek során az F1-es pilóták is gyakran méltatlankodtak az abroncsok nehéz használhatósága miatt, de ha volt valaki, aki előnyére tudta fordítani ezt a helyzetet, az Sergio Perez. De mi lesz vele idén?

A csapatok az aerodinamika révén teszik gyorsabbá idénre az autókat, de a Pirelli segítsége nélkül ez nem valósulhatna meg, így a gumik is strapabíróbbá, jobb tapadásúvá válnak majd, kielégítve ezzel a versenyzők nagy részének igényeit is. A Force India pilótája, Perez azonban még nem tudja, mire számítson ez utóbbi újítástól, ő ugyanis azzal szerzett magának hírnevet már F1-es karrierje elején is, hogy remekül tudott bánni a szűk optimális működési tartománnyal rendelkező abroncsokkal. Leglátványosabb példáját ennek 2012-ben láthattuk, amikor a Sauberrel három dobogót is szerzett ezen képességét is kihasználva.

A SkySports a napokban a Force Indiánál járt, és neki is szegezte a kérdést Pereznek, nem tart-e attól, hogy a könnyebben használható gumik megfosztják őt ettől az előnytől.

„Szeretném azt hinni, hogy nem így lesz” - válaszolta a hetedik F1-es szezonjára készülő mexikói. „Úgy hiszem, hogy a gumik előkészítésében voltam igazán jó, valamint később a verseny menetének olvasásában, így ráéreztem, hogy hogyan bánjak a gumikkal. Várjuk meg, hogy milyen hozzáállást igényelnek majd az új abroncsok, de úgy hiszem, hogy valamennyire most is tudni kell majd őket jól kezelni. Persze mindannyiunknak alkalmazkodni kell majd az autók új generációjához, így a vezetési stílusomat is hozzá kell majd formálnom.”

Perez tavaly is gyűjtött két dobogót, a pontversenyben pedig egészen a hetedik helyig kapaszkodott, és még azt a Valtteri Bottast is megelőzte, akit végül a Mercedes kiválasztott Nico Rosberg utódjaként. Adja magát a kérdés, hogy a szintén Mercedes-motorokkal versenyző Perez nem volt-e harcban a mezőny legértékesebb üléséért.

„Nem, nem igazán” - felelte. „Szerződésben állok a csapatommal, és már nagyon várjuk közösen ezt az új évadot. A csapat nagyon jó helyzetben van, hiszen ők is és én is a legjobb szezonunkon vagyunk túl, és azt hiszem, az új idény egyik nagy meglepetései lehetünk.”